James Bond is back: bekijk hier nieuwe spectaculaire trailer van ‘No Time To Die’ TDS

03 september 2020

16u28

Bron: SONY 0

Film De makers van de 'James Bond'-reeks hebben donderdag de eerste lange trailer van het nieuwe 007-avontuur 'No Time To Die' gelanceerd. De film, waar fans al heel lang op wachten, is vanaf 12 november in de bioscopen te zien.

‘No Time To Die’ was de eerste film die in het voorjaar werd uitgesteld vanwege de coronacrisis. Daarna volgden veel blockbusters, zoals ‘Fast & Furious 9', ‘Black Widow’ en ‘Top Gun 2'. Maar nu de thriller ‘Tenet’ het afgelopen weekend in heel Europa volle zalen trok, lijkt aangetoond dat grote films ook met alle coronarestricties toch een succes kunnen worden.

‘No Time to Die’ wordt de laatste Bond-film met acteur Daniel Craig in de rol van geheim agent 007. Bond lijkt zijn turbulente leven achter zich te hebben gelaten en hij leidt een rustig bestaan op Jamaica. Dit wordt abrupt onderbroken wanneer zijn oude vriend en CIA agent Felix Leiter hem vraagt om een ontvoerde wetenschapper te helpen bevrijden.

Andere hoofdrollen worden vertolkt door Rami Malek, Ben Whishaw, Naomie Harris, Jeffrey Wright, Christoph Waltz, Ralph Fiennes, Rory Kinnear en Ana de Armas.