James Bond en veel Marvel: alle nieuwe trailers op de Super Bowl MVO

03 februari 2020

06u50 0 Film Gisteren vond de finale van de Super Bowl plaats, en dat was ook een feest voor wie niét van sport houdt, maar wel van films. Zoals elk jaar gaven de grote filmstudio’s splinternieuwe trailers vrij van prenten die we mogen verwachten in 2020.

Zo was er uiteraard een langverwachte trailer van ‘No Time To Die’, de laatste James Bond-film met Daniel Craig in de hoofdrol. Daarnaast pakte Marvel groots uit met trailers van zowel ‘Black Widow’ als de nieuwste series op Disney+: ‘WandaVision’, ‘Falcon & The Winter Soldier’ en ‘Loki’. Ook ‘Top Gun: Maverick’, waarin Tom Cruise eindelijk terugkeert voor een vervolg op de klassieker, kreeg een plaatsje in de lijst.

Een nieuwe ‘Fast & Furious’-prent mocht natuurlijk niet ontbreken, en over snelle dingen gesproken: ook ‘Sonic The Hedgehog’ werd aan de wereld getoond.

Voor wie liever wat spanning opzoekt in de bioscoop was er een nieuwe trailer van ‘Quiet Place II’, maar ook thuis voor de buis wordt het griezelen met ‘The Handmaid’s Tale’, seizoen 4. Kortom, voor iedereen wat wils!