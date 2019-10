Jaloerse Jared Leto probeerde nieuwe ‘Joker’ te saboteren SDE

21 oktober 2019

15u00

Bron: The Hollywood Reporter 0 Film Eén keertje mocht Jared Leto (47) in de huid kruipen van de Joker, in de film ‘Suicide Squad’. Toen de geruchten over een nieuwe ‘Joker’ - met een andere acteur in de hoofdrol - de ronde begonnen te doen, deed Jared Leto naar verluidt dan ook zijn uiterste best om die film tegen te houden. Dat schrijft The Hollywood Reporter.

Jared Leto kroop initieel met veel plezier in de huid van de Joker. Om zich helemaal in te leven in zijn rol, gaf hij zijn collega’s ‘gepaste’ cadeau’s, zoals levende ratten, kogels en een dood varken. Maar toch was zijn vertolking niet zo memorabel als gehoopt. Uiteindelijk was zijn personage slechts een tiental minuten te zien op het scherm - ondanks het feit dat Leto’s naam in het groot op de affiche stond. En de acteur liet in interviews maar wat graag weten hoeveel materiaal er uiteindelijk geknipt was door regisseur David Ayer. “Ter zijner verdediging: dit was nooit bedoeld als zijn film", vertelt een ingewijde aan The Hollywood Reporter. “Maar zijn pogingen om een plaatsje voor zichzelf ‘uit te vinden’ hebben een averechts effect gehad.”

Eigen film

Even was er nog sprake van een film die rond Leto’s personage zou draaien, maar al snel werden die verhalen overschaduwd door geruchten over een nieuwe film rond de Joker, die door Todd Phillips geregisseerd zou worden. Volgens verschillende bronnen kon de acteur daar niet mee lachen. Hij klaagde verbitterd bij zijn agenten bij CAA en vroeg zijn muziekmanager, Irving Azoff, om de verantwoordelijke van Warner te bellen om de film te laten verdwijnen. Azoff weigert alle commentaar en werkt trouwens niet langer voor Leto.

Oscarwinnaar

De acteur zou bovendien het gevoel hebben gehad dat Warner hem aan het lijntje hield wat betreft zijn eigen ‘Joker’-film en ondertussen het groene licht gaf aan de versie van Phillips. Zijn agenten zouden hem vroeger moeten verteld hebben over het rivaliserende project én harder hebben moeten vechten voor zijn versie, vond Leto. Hij zou zijn agenten ook verteld hebben dat het rivaliserende project gestopt moest worden. Daarnaast vond hij zijn behandeling geen Oscarwinnaar waardig. Uiteindelijk leidde de onmin ertoe dat Leto zijn agentschap CAA verliet en bij rivaal WME onderdak vond. Een bron uit het kamp van de acteur liet The Hollywood Reporter wel weten dat de switch niets te maken heeft met de ‘Joker’-films.

Het ziet er nu naar uit dat Jared Leto nooit meer de Joker zal spelen. Hij zal in ieder geval niet te zien zijn in ‘Birds of Prey’, een film over Harley Quinn, en in de volgende ‘The Suicide Squad’, die in 2021 uitkomt.