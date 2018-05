Jake Gyllenhaal wordt bad guy in nieuwe 'Spider-Man' TC

22 mei 2018

10u54 0 Film Ook Jake Gyllenhaal kiest voor het superheldengenre. Het ziet er naar uit dat hij de rol van slechterik Mysterio zal spelen in de sequel van 'Spider-Man Homecoming'.

Helemaal zeker is het nog niet. Er zouden immers nog wat punten en komma's geregeld moeten worden aan het contract, maar in Hollywood gaat men er wel van uit dat Jake Gyllenhaal tot het Marvel-universum gaat toetreden. Dat zal hij doen als het personage Mysterio, één van de meest legendarische tegenstanders van Spiderman in de comics. Mysterio is een voormalige stuntman en special effects-specialist uit Hollywood die op het slechte pad raakt en het leven van Spiderman zuur maakt. Opmerkelijk: ooit was Jake bijna zelfs Spiderman. In 2002 stond hij klaar om Tobey Maguire te vervangen toen die zijn rug had geblesseerd. Uiteindelijk kon Tobey toch op tijd herstellen en moest Jake niet invallen. Nu zal hij dus alsnog in een 'Spider-Man'-film te zien zijn. Maar dan als bad guy. De opnamen voor de tweede 'Homecoming' starten later dit jaar.