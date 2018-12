J.K. Rowling hint op Twitter naar ‘Fantastic Beasts 3' KD

13 december 2018

08u32

Bron: Twitter 0 Film J.K. Rowling heeft op Twitter enkele hints gedropt over de derde film in de ‘Fantastic Beasts’-serie. Het tweede deel, ‘The Crimes of Grindelwald’, loopt momenteel in de zalen.

De antwoorden van J.K. Rowling zijn naar goede gewoonte vaag, maar fans reageren toch dolenthousiast op elk tipje van de sluier dat onthuld wordt. Zeker omdat het einde van ‘Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald’ heel wat vragen oproept. “Antwoorden worden gegeven”, schrijft de auteur cryptisch, verwijzend naar het open einde van het tweede deel.

(lees verder onder de tweet)

Het script van de derde film is sinds deze week volledig af, heeft de scenarioschrijfster laten weten op Twitter nadat een fan haar complimenteerde met de filmreeks. “Dat is leuk om te horen op de dag dat ik het volgende deel afheb”, klonk het.

(lees verder onder de tweet)

.@ElisabethNeveux That's a very lovely thing to hear on the day I finish writing the next one. Thank you! https://t.co/kx08val0Tm J.K. Rowling(@ jk_rowling) link

Verder is er maar weinig geweten over ‘Fantastic Beasts 3', zoals de film voorlopig heet. Naar de titel is het voorlopig nog raden en ook de verhaallijnen zijn nog onbekend. Wel is geweten dat de opnames in april 2019 gepland staan en dat Johnny Depp al toegezegd heeft. Ook hoofdrolspeler Eddie Redmayne zal vanzelfsprekend weer te zien zijn in de prent.

Er staan in totaal overigens vijf films gepland in de ‘Fantastic Beasts’-reeks. Of Redmayne en Depp ook in de laatste twee films zullen meespelen, is niet bekend.