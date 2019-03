J.K. Rowling bevestigt: Perkamentus was verliefd op Grindelwald TK

16 maart 2019

16u56

Harry Potter-schrijfster J.K. Rowling heeft onthuld dat tovenaars én aartsvijanden Albus Perkamentus en Gellert Grindelwald een gepassioneerde en intense relatie hadden. Zo valt te lezen in The Daily Mail. Daarmee bevestigt ze de verdenkingen van veel fans.

Sinds Rowling naar buiten bracht dat Perkamentus homoseksueel was, speculeerden heel wat fans dat hij in zijn jeugd een romantische relatie had met Grindelwald. Dat maakten ze op uit bepaalde fragmenten uit de boeken, maar eigenlijk werd dat nooit bevestigd. Tot nu.

“Het was gepassioneerd, en het was zeker een romantische relatie. Maar zoals gebeurt in elke relatie, of deze nou hetero of homoseksueel is of welk ander label je er aan wilt plakken, je weet nooit wat de andere persoon voelt. Je kan het nooit weten, je kan alleen geloven dat je het weet”, aldus Rowling.

De twee tovenaars verschenen onlangs in het tweede deel van de ‘Fantastic Beasts’-franchise, waarin ze werden gespeeld door Jude Law en Johnny Depp. Er komen nog drie andere films aan, waarin Eddie Redmayne opnieuw in de hoofdrol verschijnt van Newt Scamander.