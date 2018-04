Italiaanse regisseur Vittorio Taviani overleden DBJ

15 april 2018

De Italiaanse filmregisseur Vittorio Taviani is op 88-jarige leeftijd in Rome overleden. De filmmaker stierf zondag na een lange ziekte.

Taviani maakte vanaf 1960 met zijn twee jaar jongere broer Paolo talrijke films en documentaires. Ze begonnen hun loopbaan als journalisten, maar ze kwamen in de filmwereld terecht toen ze in 1960 een documentaire maakten samen met de Nederlandse documentairemaker Joris Ivens (1898-1989), L'Italia non è un paese povero (Italië is geen arm land).

De twee broers maakten vervolgens tal van belangrijke films voor het Italiaanse witte doek, zoals Padre Padrone (Vader en Meester, 1977), La notte di San Lorenzo (Nacht van de vallende sterren, 1982) en Kaos (Chaos 1984).

In de jaren negentig leek hun carrière vast te lopen, maar ze keerden met succes terug, onder meer als makers van tv-series. Maar ook hun film Cesare deve morire (Cesar moet sterven) uit 2012 was een succes. Die won een Gouden Beer op het filmfestival van Berlijn.