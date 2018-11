Italiaanse regisseur Bernardo Bertolucci (77) overleden SD

26 november 2018

09u58

Bron: ANP 0 Film De Italiaanse regisseur Bernardo Bertolucci is op 77-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de Italiaanse krant La Repubblica.

Hij is onder meer bekend van de films ‘Novecento’, ‘Last Tango in Paris’ en de met vele Oscars bekroonde film ‘The Last Emperor’.

Bertolucci was al langere tijd ziek.