Ish Ait Hamou draait zijn eerste film: "Ik wil groeien in het vertellen van verhalen op groot scherm"

Michael Roskam, Fien Troch, Felix Van Groeningen, Lukas Dhont. Allen kwamen ze hun eerste worpen voorstellen op het Kortfilmfestival Leuven. En zaterdag opent de 24ste editie met een opvallende debutant: Ish Ait Hamou.

Na boeken en een theatervoorstelling waagt choreograaf Ish Ait Hamou zich aan cinema. Klem is de verfilming van Als je iemand verliest die je niet kan verliezen, een novelle die hij eerder schreef voor de campagne Te Gek!? die psychische problemen bespreekbaar wil maken. Alles draait om de toevallige ontmoeting tussen dokter Els (Veerle Dobbelaere) en de Palestijnse vluchteling Sulayman (Nasrdin Dchar), ergens op een trein te velde. Een moment dat hun leven voor goed zal veranderen.

“Vaak kunnen we het meeste kwijt aan mensen die we het minst goed kennen”, zegt de auteur/regisseur. “De warmte die daaruit voortvloeit, heeft me altijd gefascineerd. Het is de rode draad in dit verhaal.” Aanvankelijk wou Ait Hamou zijn verhaal niet verfilmen, uit vrees dat de vertolking van de personages zou onderdoen aan de verbeelding van de lezer. Wat hem dan over de streep trok?



“De acteurs”, zegt hij. “Ik heb hen elk ontmoet, lang voor er sprake was van de kortfilm. Nasrdin zag ik voor het eerst op de planken in Nederland. De dag erop zijn we samen pannenkoeken gaan eten. Daar heb ik hem verteld over mijn novelle, omdat ik mijn personage herkende in zijn spel. Hetzelfde had ik met Veerle, toen ik haar leerde kennen tijdens een project voor VTM. Klem speelt zich af op slechts twee locaties, de dialoog is het belangrijkste. Ik had ervaren acteurs nodig die dat konden dragen.”

Nieuwjaarsdag

Ervaren acteurs zijn een ding. Een onervaren regisseur is iets anders. “Gelukkig heb ik al veel eerste keren gehad”, vindt Ait Hamou. “Het is een mechanisme geworden. Eerst probeer ik een zo duidelijk mogelijke visie op te stellen, te zoeken naar de kern, wat ik precies wil overbrengen. En dan zoek ik de juiste mensen die me daarbij kunnen helpen.”

Belangrijke partners in dat proces zijn productiehuis Potemkino, maar ook Belga Productions en tv-zender Eén, die Klem op nieuwjaarsdag uitzendt. Helpt het dan voor een nobele onbekende regisseur, om een bekende naam te dragen? “Ik zou liegen mocht ik zeggen van niet, zo zit het systeem nu eenmaal in elkaar. Dat was waarschijnlijk ook het geval bij de andere dingen die ik heb gedaan. Keek de uitgever van mijn eerste boek naar het werk of het grotere plaatje? Tegelijk wil ik niet geloven dat al deze partners in dit traject waren gestapt, als ze niet hadden geloofd in het verhaal van Klem.”

Ramadan

Dat het scenario zich beperkt tot die locaties, maakte het er evenwel niet eenvoudiger op. Vooral de scènes in de trein waren een huzarenstukje, toch zeker voor een eerste film. “Het was vaak zoeken naar de juiste timing”, bevestigt Ait Hamou. “We konden de trein natuurlijk niet stilleggen, vaak raasden er andere treinen voorbij. Het was superwarm en het was de maand van de ramadan. Bovendien draaiden we vlak bij de luchthaven, waardoor er continu vliegtuigen boven ons hoofd opstegen. Dat zette vooral extra druk op de acteurs. Niet fijn, omdat ze zo regelmatig uit hun dialoog werden gehaald. Gelukkig zijn zij erg professioneel.”

Dat zijn film uitgerekend in Leuven in première gaat, is een logische stap. Al wil hij nog niet nadenken in welk rijtje vandaag bekende regisseurs hij mogelijk terecht kan komen. “Ik wil graag verder groeien in het vertellen van verhalen op het grote scherm”, aldus Ait Hamou. “Dat houdt me al bezig van kleins af aan. Maar ik probeer er vooral niet te veel bij stil te staan. De kijker wil een goede film zien, en ik ben heel benieuwd naar hun reacties.”

Kortfilmfestival, van 1 tot 8/12 in Leuven. kortfilmfestival.be

Klem, vanaf 12/12 in de zalen, op 1/1 bij Eén.

Nog meer kort op het Kortfilmfestival

Het wordt weer druk in Leuven. Naast de klassieke programma’s met films uit de Europese en Vlaamse competitie, is er veel (rand)animatie met virtual reality (VR), bijvoorbeeld. Misschien nog ietsje meer dan het witte doek, kan VR je onderdompelen in een totaal andere wereld. In een programma van 47 minuten neemt het festival je mee van het Polen van 1944 tot het Irak van 2014, langs de tienduizenden gestrande asielzoekers in Groot-Brittannië tot een ‘spirituele tempel’ in Taiwan. En de Chinees Qing Shao bracht een gekke fantasiewereld tot leven als VR-omgeving voor een meisje met een handicap.

Kortfilmfestival focust op enkele artiesten, zoals actrice/regisseur Maaike Neuville en componist Raf Keunen. Die mocht de score verzorgen bij Michael R. Roskams kortfilm Carlo, die zo’n vijftien jaar geleden furore maakte in Leuven. Sindsdien verbonden de twee elkaars muzikale lot aan elkaar, met onder meer Rundskop en Le Fidèle. Intussen is Keunen een van de prominente Vlaamse filmcomponisten, en dat wordt gevierd met een programma kortfilms die zijn filmmuziek dragen.

Polen is dit jaar gastland, met twee aparte themaprogramma’s. Maar er is ook een filmconcert met begeleiding bij Roman Polanski’s vroege kortfilms. Daarvoor komt het Poolse muzikantenduo SzaZa ingevlogen, bestaande uit twee multi-instrumentalisten met een groot hart voor film. Een unieke voorstelling van live muziek bij weinig gezien werk van een groot cineast.

Tot slot een tip in uit het animatiesegment. Het opgefokte stressmannetje van De Lijn mag dan hun bekendste creatie zijn, zelf beschikken animatiefilmers Emma De Swaef en Marc James Roels over engelengeduld. Meer dan zes jaar lang werkten ze dag in dag uit aan hun middellange stop-motionfilm Ce magnifique gâteau! Die kreeg zijn wereldpremière op het filmfestival van Cannes en draait binnenkort in de zalen, maar is nu al te zien in Leuven.