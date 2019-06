Is het je buiten echt te warm? Bekijk dan deze zomerblockbusters in de koele bioscoop MVO

28 juni 2019

14u03 2 Film Wordt het je buiten stilletjesaan te warm en wil je tijdens de warme zomermaanden ook een keer gezellig binnenkruipen waar het koel is? Geen beter moment om naar de bioscoop te trekken! Daar zijn trouwens heel wat nieuwe blockbusters te zien, de komende maanden. Deze films mag je niet missen...

1. The Lion King

Niet te missen deze zomer: de Disney live action-remake van ‘The Lion King’. Met Beyoncé op de soundtrack én in de huid van leeuw Nala belooft dit een nostalgische ervaring vol sterrenfactor te worden. De film verschijnt op 17 juli in de Belgische zalen.

2. ‘Toy Story 4'

Niet alle vervolgfilms zijn pure geldklopperij. Dit pareltje is er eentje die elke Pixar-fan gezien moet hebben, deze zomer. ‘Toy Story 4' brengt oude bekenden terug naar het scherm, maar komt ook met een heleboel nieuwe gezichten. De film speelt nu al bij ons in de zalen.

3. ‘Spider-Man: Far From Home’

Als officiële laatste film in Marvels fase 3, dus het échte einde van het Avengers-saga, is ook ‘Spider-Man: Far From Home’ een must voor de diehard fans. In de prent worstelt Peter Parker (Tom Holland) met de dood van Iron Man Tony Stark, die jarenlang zijn mentor was. Naast Holland zien we ook bekende kop Zendaya. De film komt vanaf 3 juli in de bioscopen.

4. ‘Godzilla: King Of Monsters’

We hebben hem al talrijke steden zien vernietigen, maar er kan er altijd nog eentje bij. En je krijgt er nog wat andere monsters gratis bovenop. Godzilla gaat de strijd aan om de koning der monsters te worden. Nu al te zien in de Vlaamse bioscopen!

5. ‘The Secret Life Of Pets 2’

Ofwel ‘Huisdierengeheimen 2'. Onze huisdiervrienden zijn nog altijd niet uitverteld. Nu is er ook een tweede avontuur dat uitlegt wat onze favoriete viervoeters precies uitspoken als wij van huis zijn. Een ideale familiefilm, die je vanaf 3 juli kan gaan bekijken.

6. ‘Men In Black: International’

Chris Hemsworth en Tessa Thompson vormen samen het nieuwe dreamteam. Ze jagen op aliens en wissen geheugens, net zoals we van de Men In Black gewoon zijn. ‘Men In Black: international’ is nu al in onze zalen te zien.

7. ‘Annabelle Comes Home’

Tja, dat krijg je ervan als je een vervloekte pop aanraakt. Voor wie liever griezelt in de zomer, is er de kwaadaardige Annabelle, die nog altijd niet van haar moordlust af is. Vanaf 3 juli spookt ze in de zalen.

8. ‘Fast & Furiois: Hobbs & Shaw’

Als het allemaal wat sneller mag: Hobbs & Shaw trappen vanaf 7 augustus op het gaspedaal is deze volgende installatie van het ‘Fast & Furious’-universum.

9. ‘Midsommar’

Op het eerste zicht lijkt het een super fijn festival... maar wie van naderbij gaat kijken beseft net te laat: we waren beter op de vlucht geslagen. ‘Midsommar’ is een horrorfilm die zich afspeelt op klaarlichte dag, maar dat maakt hem niét minder eng. Vanaf 31 juli in de bioscoop!

10. ‘One Upon A Time In Hollywood’

De nieuwste Tarantino belooft weer een hoogvlieger te worden! Met Leonardi DiCaprio en Brad Pitt voor het eerst samen op de set, met Margot Robbie aan hun zijde, kan het niet misgaan. De prent verhaalt over de cult van Charles Manson, en zijn vreselijke moord op Sharon Tate. DiCaprio kruipt in de huid van een gewezen acteur die toevallig naast het vervloekte huis van Sharon woont...