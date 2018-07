Is dit Leonardo DiCaprio? Acteur is onherkenbaar veranderd TDS

Bron: Eigen berichtgeving 1 Film Wie Leonardo DiCaprio momenteel tegen het lijf loopt, zal zijn ogen allicht niet kunnen geloven. De acteur heeft een nieuwe look, en is volgens zijn fans letterlijk onherkenbaar. Gelukkig slechts tijdelijk, want het uiterlijk van DiCaprio heeft alles te maken met zijn nieuwe filmrol.

Nog nooit speelden ze samen in een film, maar Quentin Tarantino kon Leonardo DiCaprio en Brad Pitt toch bij elkaar brengen. In ‘Once Upon a Time in Hollywood’ speelt DiCaprio de rol van Rick Dalton, een tv-acteur die oud begint te worden en nog maar weinig succesvol is. Dalton is de buurman van Sharon Tate, een actrice die vermoord werd door de volgers van Charles Manson toen ze acht maanden zwanger was. En daarvoor kreeg de 43-jarige acteur een nieuwe haardos en bijhorende bakkebaarden aangemeten. En het moet gezegd: Leonardo lijkt zo uit het verleden te zijn weggeplukt.

‘Once Upon a Time in Hollywood’ speelt zich af in het Hollywood van de jaren zestig. Het moment waarin de filmindustrie aan populariteit verloor door de hippiecultuur en de moorden gepleegd door volgers van Charles Manson. Om het eindresultaat te zien moeten de fans wel nog even geduld uitoefenen: de film wordt pas verwacht op 9 augustus 2019.

