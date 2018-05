Is de volgende 'Black Panther' een vrouw? TC

11 mei 2018

13u36 0 Film 'Black Panther' werd een geweldig kassasucces dat al meer dan 1,3 miljard dollar opleverde. Logisch dus dat Disney en Marvel al snel beslisten om een tweede film over de held te maken. Regisseur Ryan Coogler krijgt hiervoor de vrije hand. En misschien pakt hij wel uit met een verrassing. "Een vrouwelijke Black Panther zou toch geweldig zijn?", vroeg hij zich in Cannes af.

Ryan Coogler maakte van 'Black Panther' een geweldig succes en zal ook de opvolger mogen draaien. Hij kreeg de opdracht om over een nieuw scenario na te denken en blijkbaar overweegt hij nu een grote verrassing. "Een vrouwelijke Black Panther zou toch geweldig zijn?", zei hij tijdens een interviewsessie op het filmfestival van Cannes. "Als het verhaal dit op één of andere manier mogelijk zou kunnen maken, zou ik het zeker overwegen. Pas op: Chadwick Boseman doet het geweldig in die rol. Ook in de 'Avengers'-films, bijvoorbeeld. Hij zal nog wel een tijdje Black Panther zijn. Maar als ik de kans zou krijgen om een vrouwelijke versie te lanceren, zou ik die wel grijpen. Mijn favoriete deel van de film is dat waar T'Challa (het alter ego van Black Panther, nvdr) uit beeld is en we even de focus leggen op de vrouwelijke personages van actrices Lupita Nyongo'o, Danai Gurira en Letitia Wright. Op dat moment begon de film te sprankelen, vond ik. Er gebeurde toen iets magisch dat volgens mij ook door de fans zo werd ervaren. Ik denk daarom echt dat die personages een film zouden kunnen dragen. Je hebt T'Challa niet nodig om een goeie 'Black Panther'-film te maken."