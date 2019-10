INTERVIEW. Will Smith komt voor ‘Bad Boys For Life’ naar ons land: "Adil en Bilall worden mijn reisgidsen in België" Kristien Gijbels

10 oktober 2019

00u00

Bron: Eigen berichtgeving 6 Film Will Smith (51) komt naar België. Dat heeft de acteur in een exclusief gesprek met deze krant gezegd. Reisgidsen van dienst zijn niemand minder dan Adil El Arbi en Bilall Fallah, die hard aan het werk zijn in Los Angeles om de montage van 'Bad Boys for Life' op tijd af te krijgen. Hoofdrolspeler Smith trakteert zijn Belgische fans op een extraatje. "Ik kom de nieuwe 'Bad Boys' zélf bij jullie in de bioscoop voorstellen."

Op de release van 'Bad Boys for Life', van het Belgische regisseursduo Adil El Arbi (31) en Bilall Fallah (33), is het nog wachten tot 22 januari 2020. Maar dat de fans erop zitten te wachten, werd vorige maand wel duidelijk toen de eerste uitgebreide trailer online werd gezet. Die werd in één dag meer dan anderhalf miljoen keer op YouTube bekeken. De teller staat intussen op 3,4 miljoen. Will Smith speelt, na 'Bad Boys' en 'Bad Boys II', opnieuw de hoofdrol als narcotica-agent Mike Lowrey. Martin Lawrence kruipt eveneens weer in de huid van z'n collega Marcus Burnett. Smith weet perfect hoe hij ons warm moet maken voor zijn nieuwste actieprent. "Ik kom speciaal naar België om de film zelf aan jullie voor te stellen." Waar en wanneer dat precies zal gebeuren, moet nog officieel bekendgemaakt worden, maar de acteur zegt dat hij al maandenlang reikhalzend uitkijkt naar zijn bezoek aan ons land. "Ik ben al weleens in België geweest, maar ik was daar altijd voor het werk en ik had nooit genoeg tijd om ook echt iets van jullie land te kunnen zien. Maar Adil en Bilall hebben me beloofd dat ze me binnenkort een uitgebreide rondleiding gaan geven, dus dat komt helemaal goed. (lacht)"

Fan van 'Patser'

Smith bevestigt dat de twee regisseurs al geruime tijd in L.A. verblijven, waar ze druk in de weer zijn om hun allereerste Hollywoodproject op tijd af te krijgen. Begin juli liepen we hen al eens toevallig tegen het lijf op de pier van Malibu, toen Adil er zijn 31ste verjaardag vierde in het bijzijn van zijn ouders. Het duo bevestigde toen dat de opnames eind april in Mexico werden afgerond en dat ze aan de montage waren begonnen. Will Smith heeft niets dan lof voor onze landgenoten: "Adil en Bilall zijn fantastische regisseurs. Met die gasten verveel je je geen moment. Ze hebben niet alleen veel verstand van waar ze mee bezig zijn, ze zijn bovendien supergrappig én ze hebben een bangelijke stijl."

Topproducent Jerry Bruckheimer (76) is de man bij wie het allemaal begon, want hij was degene die Adil en Bilall groen licht gaf om de derde 'Bad Boys'-film te regisseren. Hoewel er oorspronkelijk een andere regisseur in de stoel zat, had Bruckheimer er het volste vertrouwen in dat zij de geknipte jongens waren om de populaire franchise uit te breiden. "Hun werk spreekt voor zich", zegt hij tijdens ons interview in Boedapest. "Ik was vanaf de allereerste seconde fan van 'Patser' en 'Black'. Adil en Bilall hebben een aanstekelijke persoonlijkheid: ze zijn altijd goedgezind, gemakkelijk in de omgang en ook nog eens buitengewoon intelligent. Ze nemen hun werk erg serieus en ze hebben meermaals bewezen dat ze uitblinken in hun vak."

Gemaakt voor Hollywood

Zijn eerste meeting met de twee was eigenlijk maar 'bijzaak', klinkt het. "Mij moesten ze niet meer overtuigen. Hun films hadden dat al lang vóór onze eerste ontmoeting gedaan. Dat Adil en Bilall allebei een geweldig karakter hebben, was natuurlijk een leuk extraatje voor iedereen die nauw met hen moest samenwerken. Je merkt dat die gasten op de filmschool hebben gezeten en dat ze op en top getraind zijn. Ze begrijpen hoe een verhaal, personages en thema's in elkaar steken. Zij zijn the real deal. Ik heb zelden zulke jonge filmmakers met zoveel zelfvertrouwen bezig gezien", gaat de producent verder. "Je zou eens moeten zien hoe snel ze op de set te werk gaan en hoe die twee jonge kerels zo veel controle hebben over de camera's, de scènes én de acteurs. We hadden bovendien een Belgische cameraregisseur (de Luikenaar Benoit Debie, red.) die op zijn beurt uitstekend werk heeft afgeleverd."

Wie op Bruckheimers IMDb-pagina gaat kijken, ziet dat 'Bad Boys 4' al in pre-productie is en dat hij Adil en Bilall ook al opnieuw heeft aangenomen om 'Beverly Hills Cop 4' te regisseren. Zijn zwijgplicht zorgt ervoor dat hij onze vraag vakkundig ontwijkt, maar wat hij wél wil beklemtonen, is dat de twee Belgische filmmakers gemaakt zijn voor succes. "Als er één ding is waar ik goed in ben, dan is het wel in het herkennen van talent. Adil en Bilall maken twee kleine films en kijk: nu staan ze aan het roer van een grote actiekomedie met niemand minder dan Will Smith in de hoofdrol. Geloof me: die twee zijn gemaakt voor Hollywood." Bruckheimer voegt eraan toe dat hij 'The Fresh Prince of Bel-Air' 25 jaar geleden op dezelfde manier ontdekte. "Will had nog maar één stap in mijn kantoor gezet, of ik wist het al: this guy is a movie star. Hij had nog nooit een grote film gedaan, maar ik voélde gewoon dat het goed zat. Zo zie je maar dat ik het af en toe ook eens bij het rechte eind heb. (lacht)"

Genoten van elke seconde

De relaxte sfeer op de set van 'Bad Boys for Life' zorgde ook voor een erg aangename samenwerking tussen de regisseurs en hoofdrolspeler Smith. "Will heeft veel plezier beleefd aan de opnames. Hij was niet alleen veel bezig met het verhaal, hij was ook dag in dag uit aan het werk om zijn personage verder uit te diepen. Je zult Will geen slecht woord over die twee horen zeggen, want hij heeft van elke seconde op de set genoten."

'Bad Boys for Life' speelt vanaf 22 januari in de bioscoop. Will Smith is momenteel ook te zien in 'Gemini Man'.