INTERVIEW. Wij spraken met de cast van ‘Shazam!’ over kinderjaren, superhelden en zotte streken Melissa Van Ostaeyen

04 april 2019

15u13

Bron: Eigen berichtgeving 0 Film Superheldenfilms zijn hotter dan ooit, en net daarom pakt DC uit met een superheld zoals we die nog nooit gezien hebben. In ‘Shazam!’ is het hoofdpersonage niet alleen blij dat hij superkrachten heeft, er wordt ook met de nodige humor tegenaan gekeken. Wij spraken de cast, regisseur en producer van ‘Shazam!’ in Londen.

De film legt de nadruk op een positieve sfeer die de de kinderlijke vreugde van de hoofdrolspelers goed samenvat. “Dit is de eerste keer dat we het superheldenleven zien vanuit het perspectief van een kind, dat verandert de manier waarop het verhaal verteld wordt”, klinkt het. Toch zijn er hier en daar enkele donkere elementen te bespeuren. Zowel regisseur David Sandberg en Peter Safran hebben namelijk een achtergrond in horrorfilms, wat het opmerkelijk maakt dat ze hun schouders nu onder dit project zetten. “Je hebt wat duisternis nodig om je schurken te kaderen,” leggen ze uit. “Anders is er geen oprecht gevoel van gevaar. Ik vond het zelf geweldig om de sfeer van films uit mijn kindertijd, zoals ‘Ghostbusters’ en ‘Gremlins’, over te tappen: die hadden een beetje van alles. Het luchtige, maar ook zeker het griezelige. Daarmee willen we een breed publiek aanspreken. Denk maar aan ‘Jurassic Park’, daar zitten horror-elementen in, maar kinderen vonden ze ook geweldig.”