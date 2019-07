INTERVIEW. ‘The Lion King’-regisseur Jon Favreau blij met sterrencast: “Het duet in de studio zal ik niet snel vergeten” Kristien Gijbels

10u00 1 Film Van plan om ‘The Lion King’ binnenkort in de bioscoop te gaan kijken? Zorg dan dat je extra zakdoeken bij hebt. De bekende sterfscène van Mufasa gaat ook in de liveaction-versie door merg en been. Zelfs regisseur Jon Favreau, die de Disney-klassieker uit 1994 in een nieuw jasje mocht steken, wist het amper droog te houden tijdens de wereldpremière in Los Angeles: “Ik heb mijn vrouw van het begin tot het einde van de voorstelling in haar hand geknepen van de zenuwen.”

Heel wat fans kennen Jon Favreau als Happy Hogan uit ‘Iron Man’, ‘The Avengers’ en ‘Spider-Man’ – maar de filmster heeft naast acteren ook nog een bloeiende carrière als producent, scriptschrijver én regisseur. Na het overdonderende succes van ‘Iron Man’, ‘Iron Man 2’ en ‘The Jungle Book’ gaf Disney hem opnieuw een monsterbudget “van meer dan 200 miljoen dollar” om de liveaction-prent ‘The Lion King’ te regisseren. Geen enkele cent bleef onbenut, want Favreau slaagde er zelfs in om – na alle special effects en de nodige toeters en bellen - wereldster Beyoncé te strikken.

Dat ‘Queen Bey’ zijn eerste keuze was, spreekt volgens de regisseur voor zich: “Mijn vrouw en twee dochters zijn alle drie superfan van Beyoncé. We hebben zowat elk album van haar in huis”, vertelt Favreau tijdens ons interview in Beverly Hills. “Beyoncé is geen wereldster omdat ze toevallig gezegend is met een engelenstem, ze is voornamelijk beroemd omdat ze een ontzettend harde werker is en omdat ze zichzelf altijd voor de volle honderd procent geeft. En nu ik haar met mijn eigen ogen aan het werk heb gezien, heb ik zelfs nóg meer respect voor haar.” Naast Beyoncé, heeft ook Donald Glover zijn rol aan Favreau’s gezin te danken: “Mijn zoon is al een paar jaar fan van Childish Gambino (Glovers artiestennaam, red.), waardoor zijn muziek bij ons thuis regelmatig op staat. Ik vind het enorm straf dat die gast zelfs na het succes van ‘Atlanta’, ‘This is America’ en zijn rol als Lando Calrissian in ‘Star Wars’ – altijd met beide voetjes op de grond is gebleven. Er zijn maar weinig artiesten die hem dat tegenwoordig nadoen. Dat hij niet alleen acteur, maar ook zanger is, was voor een rol als die van Simba natuurlijk erg mooi meegenomen.” (lacht)

Kippenvelmoment

Het muzikaal duet tussen Glover en Beyoncé was volgens Favreau één van de meest onvergetelijke momenten van de opnames van ‘The Lion King’: “Het duet in de studio was echt zo’n kippenvelmoment dat ik niet snel meer zal vergeten. Ik had mijn crewleden in kleine groepjes naar binnen geloodst zodat iedereen de kans had om deze waanzinnige sessie bij te wonen. Het was ongelooflijk om de reactie van iedereen te zien, en om te zien hoe een nieuwe generatie haar eigen interpretatie gaf aan een nummer dat door zoveel mensen geliefd is.”

Naast Glover en Beyoncé, maakte ook Seth Rogen – die de stem van het hilarische wrattenzwijn Pumbaa verzorgt - heel wat indruk op Favreau. “Seth was nog maar achttien toen ik hem in een tv-aflevering regisseerde. Hij was toen al een echte pro en ik was meteen onder de indruk van zijn werklust op de set. Seth is niet alleen grappig, maar hij heeft ook een unieke stem en een aanstekelijke lach. Ik vond hem geknipt voor Pumbaa. Het enige dat Seth moest doen, was zijn mond open doen. Dat was genoeg om iedereen aan het lachen te brengen. Als ik één iemand vertrouw om hem te laten improviseren, dan is het Seth wel.” Rogen mag volgens Favreau dan wel niet over al te beste zangkwaliteiten beschikken, toch kreeg de komiek het voor elkaar om een nummer met Glover, Billy Eichner én Beyoncé in te zingen: “Seth vindt het hilarisch dat hij niet kan zingen, en dat zijn nummer ‘Can You Feel The Love Tonight’ toch maar mooi in de top vijf van meest gedownloade liedjes staat.” (lacht)

Opluchting

Je kon tijdens de wereldpremière van ‘The Lion King’ in LA een speld horen vallen toen ‘Can You Feel The Love Tonight’ op het scherm werd gebracht. Er werd tijdens de voorstelling ook heel wat gelachen, geklapt, en af en toe werd er zelfs een traantje weggepinkt. Dat de reactie van het publiek zó goed was, was een enorme opluchting voor Favreau, die helemaal op was van de zenuwen toen hij zijn film in het beroemde TCL Chinese Theatre mocht aankondigen: “Premières zijn altijd zo surreëel. Ik heb op weg van mijn thuis tot aan de rode loper op mijn nagels zitten bijten – zo zenuwachtig was ik. Het was de eerste keer dat ik de film met een publiek te zien kreeg, dus ik was bang dat sommige grappen misschien niet zouden werken, of dat de film zelfs op kritiek onthaald zou worden. Ik zou bij deze dan ook mijn vrouw extra willen bedanken, want ik heb van het begin tot het einde van de voorstelling in haar hand liggen knijpen. Pas toen ik merkte dat iedereen van de film aan het genieten was, ben ik wat tot rust kunnen komen en heb ik eindelijk wat van mijn popcorn kunnen eten.” (lacht)

Volgens Favreau zullen premières nooit wennen, hoe groot of hoe klein zijn films ook zijn: “Ik heb het al zó vaak gedaan, en toch raak ik het maar niet gewoon. Het leven kan soms rare sprongen maken: ik woonde in 1994 alleen in een piepklein appartementje, drie straten van het Chinese Theatre – waar ‘The Lion King’ net in première was gegaan. Ik had net het script van ‘Swingers’ geschreven en ik zou toen al blij geweest zijn als er ook maar één iemand naar mijn film zou gaan kijken. Dat ik nu, 25 jaar later, met mijn vrouw, kinderen, mijn vader én mijn nonkel op de rode loper van mijn eigen ‘The Lion King’ mag staan, is veruit één van de mooiste momenten uit heel mijn leven.”

‘The Lion King’ draait vanaf 17 juli in de Belgische bioscoopzalen.