INTERVIEW. Sylvester Stallone is terug met vijfde ‘Rambo’-film: “Zo vaak gewond dat ze ooit een ziekenhuisvleugel naar mij vernoemen” KG

25 september 2019

In 1982 was John Rambo de getormenteerde ziel die Vietnam niet kon loslaten en de hele wereld overhoop knalde, en bijna veertig jaar later is er in se weinig veranderd. In 'Rambo: Last Blood', nummer vijf in de reeks, tovert krachtpatser Sylvester 'Sly' Stallone (intussen 73) nog steeds loeiharde actie uit zijn indrukwekkend wapenarsenaal. Al gaat dat allemaal niet meer zo vlot als vroeger. "Ik at zo weinig calorieën dat ik soms moeite had om recht te blijven staan."

Met ‘Rambo: Last Blood’ zijn we aanbeland bij de vijfde film in een franchise die bijna vier decennia overspant. Had Stallone ooit gedacht dat het zo ver zou komen? “Absoluut niet”, lacht de immer beleefde en charmante acteur. “De eerste film was echt een totale mislukking. En dat is geen mop: hij was zo slecht dat ik alle kopieën wilde opkopen en verbranden. ‘Rambo: First Blood’ was pretentieus, veel te lang en er was nog nooit een acteur geweest die zijn eigen land aanviel. We hadden de grootste moeite om het vervolg verkocht te krijgen. Het is pas gelukt toen we een compilatie maakten van de twintig beste minuten en die aan de distributeurs lieten zien. Toen beseften we dat het personage veel beter werkt in korte films.”

Stallone, die ook meeschreef aan het scenario voor de prent, is intussen 73 geworden, maar is nog steeds in topvorm. Al is het niet meer zo makkelijk als vroeger om zijn pensioengerechtigde lichaam zo afgetraind te krijgen, vertelt hij. “Ik noem het de ‘racepaard-mentaliteit’: ik eet elke dag exact hetzelfde, zodat ik er elke dag min of meer hetzelfde uitzie en evenveel energie heb.” Klinkt simpel, maar dat is het allerminst. “Het is echt heel zwaar. Mijn calorie-inname was zo laag dat ik soms moeite had om op mijn benen te staan. Ik raad het niemand aan. Het ziet er goed uit, maar het voelt absoluut niet zo.”

Daarnaast brengt het genre van de film ook zo zijn gevaren met zich mee. De ‘Rambo’-prenten staan niet bekend om hun subtiliteit, wel om hun bloederige, realistische actiescènes. “Dit is geen ‘Hollywoodrealisme’. Als je iemand met een shotgun in zijn gezicht schiet - en dat tonen we ook - zal er weinig van overschieten. En tijdens het opnemen van zulke films raken mensen nu eenmaal makkelijk gekwetst. Meestal ben ik de pineut: balken die naar beneden vallen of lichtflitsen die je ogen verschroeien, ik heb het allemaal meegemaakt.” Ongelukjes op de set zijn de acteur inderdaad niet vreemd. Tijdens de opnames van ‘The Expendables’ brak hij een nekwervel, en toen hij aan ‘Rocky IV’ werkte, maakte hij een inschattingsfout toen hij Dolph Lundgren vroeg om hem ‘zo hard mogelijk op zijn borst te meppen’. Sly belandde vervolgens vier dagen op intensieve zorgen met hartkloppingen. “Ooit zullen ze een vleugel van het Cedar Sinai-ziekenhuis in LA naar mij vernoemen”, grapt de acteur. “We zullen het dan de Rambo-vleugel noemen, voor mensen zonder hoop.”

Familieman

Ondanks het typerende wraakscenario zit er toch enige evolutie in het personage van John James Rambo. In deze film heeft hij zowaar een paar familiebanden opgebouwd met een oude vriendin en zijn nichtje. Een vaderfiguur kan je hem niet noemen, maar hij komt toch aardig in de buurt. “Dit is de eerste keer dat Rambo zich openstelt. Dat hij zelfs maar hint naar liefde”, omschrijft Stallone het. Misschien de invloed van zijn eigen thuissituatie, waar hij omringd wordt door zijn vrouw en drie dochters? “Zou kunnen”, beaamt hij. “Het is in ieder geval niet makkelijk. Als ze meer spieren zouden hebben, zou ik echt in de problemen komen. Ik verlies nu al elke discussie, krijg nooit m’n gelijk en alles wat ik uitkies, is verkeerd. Als je in een huis met vier vrouwen leeft, zal je gewoon altijd het onderspit moeten delven. Maar ik ben het intussen gewoon. Zelfs mijn honden zijn vrouwtjes!”

Een beroemde actieheld als vader hebben, dat is nogal intimiderend voor potentiële vriendjes. “Als er jongens langskomen, knijp ik altijd hun handen tot moes”, grijnst hij duivels. “In de fitness train ik ook mijn handen, dus die zijn erg sterk. Als ik dan een date ontmoet, willen ze me altijd de hand schudden. Dan zie je hun gezichten van kleur veranderen en worden ze meteen wat nederiger. Geen van hen zal me ooit vergeten.” Hij weet dat hij een beetje te beschermend kan zijn. “Ik weet hoe gevaarlijk de wereld kan zijn. Het liefst van al gaan ze nergens heen zonder een gps-tracker, een veiligheidstouw en 30 bodyguards.”

Opvolging

Het ziet er voorlopig niet naar uit dat een van zijn dochters in zijn voetsporen zal treden. “Ze vragen al een tijdje om een rol in een van mijn films, maar ik vind dat ze daarvoor iets te hard op mij lijken. Het zou nogal opvallen. En daarnaast probeer ik hen altijd te waarschuwen voor het harde leven van een acteur. ‘Als je echt actrice wil worden, is dat een enorm zware beslissing’, zeg ik hen. Je kan het niet half doen, maar moet je volledig smijten. En je kan maar beter bereid zijn om je hart keer op keer aan stukken te laten scheuren door mensen die je zeggen dat je niet goed genoeg bent. Er is nooit een garantie, dus wees klaar om door een hel te gaan. Ze denken er nu over na, maar ik raad het hen niet aan tenzij het iets is dat ze echt niet kunnen laten. Echte acteurs kunnen immers niet anders dan acteren: het maakt gewoon deel van ons uit.”

Dat is ook de reden dat Stallone ondanks zijn leeftijd niet van plan is om op pensioen te gaan. Hij werkt aan een project met Dolph Lundgren, hintte al naar een vierde ‘Expendables’-film én sluit - ondanks de titel van de laatste film - een nieuwe ‘Rambo’ niet uit. “Als hij goed scoort, wil ik er nog wel eentje overwegen. Maar eigenlijk hoop ik dat ze een prequel maken. Rambo was voor Vietnam een hele kalme, sympathieke kerel, een echte gentleman. Het zou echt interessant zijn om die Rambo te ontmoeten.”