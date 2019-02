INTERVIEW. Robert Redford (82) heeft zich bedacht over zijn pensioen: "Nee, dit is toch niet mijn laatste film" Kristien Gijbels

20 februari 2019

00u00 0 Film Hollywood daverde op zijn grondvesten toen Robert Redford (82) vorige zomer liet weten dat 'The Old Man & The Gun' zijn laatste film zou zijn. De legendarische acteur was van plan om dit jaar met pensioen te gaan, maar daar komt hij nu op terug. "Ik verander nogal gemakkelijk van gedacht", lacht hij.

Redford liet al een paar keer weten dat hij van plan was om er na 'The Old Man & The Gun' mee te stoppen, maar nu laat hij aan onze krant weten dat hij de deur toch op een kier wil houden. "Ik denk niet dat dit mijn laatste film zal zijn, al heb ik wel gezegd dat dit weleens mijn laatste film zou kúnnen zijn", nuanceert de Hollywoodlegende. "Ik wil voorzichtig zijn met wat ik hier zeg, want ik verander namelijk nogal gemakkelijk van gedacht. (lacht) Ik wil er niet per se meteen een punt achter zetten, maar ik acteer al sinds mijn 21ste en ik ben de 80 gepasseerd. Misschien is het nu eventjes goed geweest en is het tijd voor iets anders? Ik zou in elk geval graag wat meer willen regisseren en produceren."

Boezemvriend

Vorig jaar produceerde Redford 'The Mustang', de Hollywoodfilm met Matthias Schoenaerts in de hoofdrol die binnenkort uitkomt. Wanneer we Redford vragen welke projecten hij nog in de pijplijn heeft zitten, schudt hij onmiddellijk het hoofd. "Ik heb al van alles klaarliggen, maar ik ga je nog niet meteen verklappen wat. (lacht) Het moet vooral vooruitgaan, want ik weet natuurlijk niet hoeveel tijd mij nog gegund is."

Redford begon zijn carrière in de jaren 60. Zijn grote doorbraak beleefde hij op 29-jarige leeftijd in 1965, toen hij een rol in 'Inside Daisy Clover' wist te veroveren. Ook was hij te zien in iconische films als 'The Candidate', 'The Great Gatsby', 'All Is Lost', 'All The President's Men', 'The Horse Whisperer' en 'Indecent Proposal'. In 1982 won hij zijn eerste Oscar, voor de regie van 'Ordinary People'. Twintig jaar later deed de Academy daar nog een Lifetime Achievement Award bovenop. Hoewel Redford al tachtig films op zijn palmares heeft, zijn er twee die een plaatsje in zijn hart hebben. "Ik ben trots op alle films die ik gemaakt heb, maar 'Butch Cassidy and the Sundance Kid' en 'The Sting' zijn extra speciaal voor mij, omdat ik zo'n mooie herinneringen overhoud aan mijn tegenspeler en boezemvriend Paul Newman." In die eerste film, een echte klassieker, was Paul Butch Cassidy en speelde Redford The Sundance Kid.

In zestig jaar carrière heeft de filmster veel zien veranderen op en naast de set. "Ik heb de voorbije jaren alleen maar positieve veranderingen gezien", vertelt hij. "Vrouwen worden nu veel beter behandeld en krijgen eindelijk de erkenning die ze al zo lang verdienen. Hollywood heeft op dat gebied een enorme vooruitgang geboekt door vrouwen niet alleen meer, maar ook betere en grotere rollen aan te bieden. Dat was aan het begin van mijn carrière wel anders. Het doet deugd om nu zoveel vrouwen aan de top te zien, zowel voor als achter de camera. Ik vind dat zeer positief en ik kan dat uiteraard alleen maar toejuichen."

Brylcreem

Redfords carrière was er eentje met vallen en opstaan. Als kind was hij ook niet bepaald een sekssymbool in wording. "Wie had dat kunnen denken, dat ik op een dag geprezen zou worden voor mijn looks? (lacht) Ik had sproeten, ros haar en véél te grote tanden. Ik heb als klein manneke dan ook geen enkele keer gehoord dat ik knap was. Vooral mijn haar maakte me onzeker, want dat stak door al die weerborstels alle kanten uit. Op mijn veertiende vond ik dat het welletjes was, en vond ik er niets beter op dan de Brylcreem van mijn vader te pikken. Al snel bleek dat ik iets te kwistig met het goedje had omgesprongen, want mijn klasgenoten lagen in een deuk toen ze zagen hoe mijn gladgestreken haren door de warmte van mijn hoofd waren beginnen te schuimen", lacht Redford luid. "Ik heb dan maar besloten om mijn haar te accepteren zoals het is."

Bucketlist

Of er op zijn 82ste nog dingen zijn die hij absoluut wil doen of bereiken? "Ik heb een hekel aan bucketlists, maar toch hoop ik één ding: dat ik na mijn dood herinnerd word voor al het werk dat ik gedaan heb, en dat de mensen nog jarenlang van mijn films mogen genieten."

'The Old Man & The Gun' is vanaf vandaag te zien in de bioscoop.