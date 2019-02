INTERVIEW. Melissa McCarthy speelt frauderende schrijfster en maakt nu kans op een Oscar: “Ik had nochtans nooit van haar gehoord” MVO

06 februari 2019

06u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Film Wat zou je doen als je morgen geheel onverwacht je boeltje mag pakken op het werk? Lee Israel zat na haar ontslag zo diep, dat ze uit grote wanhoop een gewiekst plan bedacht om uit de schulden te komen. De Amerikaanse biografe vond er niets beters op dan haar schrijftalent dan maar te gebruiken om brieven van bekende acteurs en auteurs te vervalsen. Haar handeltje liep goed, totdat de FBI plots aan haar deur stond… Een ongelooflijk verhaal dat als een script leest, en waar nu dus ook effectief een film over werd gemaakt: ‘Can You Ever Forgive Me’, met Melissa McCarthy (48) in de hoofdrol.

Lee Israel verdiende begin jaren ’70 en ’80 aardig haar boterham door biografieën te schrijven over sterren als Katharine Hepburn en Estée Lauder, maar haar moeilijke karakter kost haar uiteindelijk haar job. Een werkloze Israel werkt zich diep in de schulden en kan na verloop van tijd haar appartementje in Manhattan niet meer betalen. Dat ze elke dag haar verdriet verdrinkt, maakt de situatie er niet bepaald beter op… Tot ze op een dag een oude bekende tegen het lijf loopt in haar stamcafé: de flamboyante homoseksuele aidspatiënt Jack, gespeeld door de Britse acteur Richard E. Grant.

Israel komt op het sluwe plan om brieven van bekende mensen te gaan vervalsen: zij schrijft en haar kameraad Jack helpt haar om de brieven te verkopen. Een lucratief handeltje, zo blijkt, maar hoe meer geld ze ermee verdient, hoe groter de argwaan wordt bij haar kopers. De politie wordt op de hoogte gebracht en voor Lee het weet is ze op de vlucht voor de FBI. Melissa McCarthy nam de rol van Israel voor haar rekening en kreeg daar vorige maand zelfs nog een prestigieuze Oscarnominatie voor. Hoewel we op 24 februari pas te weten komen of McCarthy ook effectief met een beeldje naar huis mag gaan, wisten we de Hollywoodster nu al te strikken voor een interview over haar nieuwste film en haar uitmuntende acteerprestatie.

Het verhaal van Lee Israel is op z’n minst merkwaardig te noemen. Hoeveel wist jij er van af voordat je aan de opnames begon?

Melissa McCarthy: “Ik had nog nooit van Lee Israel gehoord… straf he? Ik heb nochtans jarenlang in New York gewoond, dus je zou denken dat ik in de jaren ’90 toch hier en daar iets zou moeten opgevangen hebben over haar leven. Ik was dan ook eens zo verbaasd toen ik het script voor de eerste keer te lezen kreeg. Hoe kon dit nu echt gebeurd zijn?! (lacht) Ik moést en zou haar spelen. Lee was niet alleen een enorm fascinerende vrouw, ze was bovendien een uiterst getalenteerde schrijfster die heel wat tegenslagen heeft gekend in haar leven.

Je staat vooral bekend om je komische rollen. Hoe was het om een compleet ander genre te doen?

Ik maak daar eerlijk gezegd geen onderscheid tussen. Het enige dat voor mij belangrijk is, is dat het verhaal mij onmiddellijk aanspreekt en dat het personage me voor honderd procent moet liggen. Ik heb een zwak voor personages die een waslijst aan gebreken hebben, want die minpuntjes maken hen juist zo menselijk. Wat ik zo interessant vond aan Lee, is dat zij iemand was die altijd zichzelf is gebleven, hoe slecht of ongemanierd zij ook overkwam. Ze reageerde vooral impulsief wanneer ze boos of verdrietig was en dat heeft haar heel wat vriendschappen gekost. Haar leven had er zo veel eenvoudiger kunnen uitzien als ze wat meer op haar tong had gebeten, maar langs de andere kant vond ik het ook bijzonder moedig van haar dat ze geen filter had en dat ze zich nooit door iemand heeft laten doen. Zo’n complexe rol als die van Lee is een droom voor elke actrice.

Israel had, met uitzondering van Jack, geen vrienden. Waren er mensen uit haar omgeving die toch aan de film hebben meegewerkt of werd het script volledig op haar boek gebaseerd?

Twee producenten van de film, Anne (Carey, nvdr.) en David (Yarnell, nvdr.), hebben haar heel goed gekend. David heeft haar zelfs meer dan twintig jaar gekend, en hij is degene die haar altijd is blijven pushen om een boek over haar leven te schrijven. Lee wilde dat boek helemaal niet schrijven omdat het volgens haar te pijnlijk was om alles neer te pennen. Ze is uiteindelijk toch in zee gegaan met een uitgever en het boek is er na lang aandringen dan toch van gekomen. Anne kende haar ongeveer tien jaar, en zij ging vroeger regelmatig met Lee op restaurant. Lee arriveerde dan altijd minstens twintig minuten te vroeg, en al snel bleek waarom ze dat deed: wanneer Anne na het etentje wilde betalen, zag ze dat Lee al een paar whisky’s op de rekening had gezet. (lacht) Tja, dat was typisch Lee. Ze is helaas een paar jaar geleden overleden, maar ik hoop dat ze blij zou geweest zijn met onze film. Wat ze heeft gedaan, valt niet goed te praten, maar ze is en blijft wel één van de beste schrijfsters aller tijden.

Ook jouw man Ben Falcone (45) heeft naar goede gewoonte een klein rolletje in de film. Jullie lijken zowel thuis als op het scherm onafscheidelijk.

Wel, ik heb hem dan ook héél graag. (lacht) Ben en ik proberen niet te lang van elkaar weg te zijn. We hebben twee jonge dochters (Georgette (8) en Vivian (11), nvdr.) en we vinden die quality time met ons gezin dan ook erg belangrijk. We hebben een ongeschreven regel die zegt dat we maximum twee keer per jaar twee weken van elkaar gescheiden mogen zijn. We doen niets liever dan samen films maken en samen op de set staan: dat is hoe we elkaar twintig jaar geleden hebben leren kennen, hoe onze vriendschap ontstaan is en hoe we uiteindelijk verliefd zijn geworden op elkaar. Ik ben er zeker van dat als wij nooit getrouwd waren geweest, we nog steeds voor de rest van ons leven met elkaar hadden samen gewerkt. Er bestaat gewoon geen beter duo dan ons. (lacht)

‘Can You Ever Forgive Me’ draait vanaf 6 februari in de Belgische bioscoopzalen.