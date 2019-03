INTERVIEW. Matthias Schoenaerts krijgt lof voor zijn nieuwste film ‘The Mustang’: "Mijn leven is ronduit waanzinnig" Kristien Gijbels

16 maart 2019

00u00 0 Film Nog maar net werden de Oscars uitgereikt en er wordt nu al gespeculeerd over de kanshebbers voor volgend jaar. Met stip op één: het nieuwe Amerikaanse drama 'The Mustang', met Matthias Schoenaerts (41) in een onvergetelijke hoofdrol. "Af en toe moet ik mezelf even knijpen", vertelt de Antwerpenaar. "Mijn leven is ronduit waanzinnig."

"Amai, mijn eerste interview in L.A. en al meteen voor een Belgische krant!", lacht Schoenaerts wanneer hij me op een regenachtige maandagochtend in het Four Seasons Hotel in Beverly Hills begroet. Hij is nog maar net op Amerikaanse bodem en ze hebben hem alweer aan het werk gezet. De komende dagen geeft hij interviews aan de halve wereld -als promo voor zijn nieuwste film 'The Mustang'. De jetlag speelt hem parten. Bij momenten geraakt de acteur wat moeilijk uit zijn woorden. "Ik was naar jou aan het kijken en ineens was ik compleet spaced out. Ik ben echt nog niet goed wakker", klinkt het verontschuldigend.

In 'The Mustang' zien we hoe gevangene Roman Coleman - de rol van Schoenaerts - de opdracht krijgt om een mustang te temmen. Sinds gisteren loopt de film in de Amerikaanse bioscopen, een releasedatum voor ons land is er nog niet. Maar in Amerikaanse kranten regende het deze week superlatieven. De 'L.A. Times' had het over een fascinerende en beklijvende film, 'Rolling Stone' over een sensationeel en gevoelig drama. 'The NY Times' sprak dan weer van een beeldschone prent - mét Oscarkansen. En allemaal zijn ze laaiend enthousiast over de acteerprestaties van de man die zij 'Muh-tie-jus Skuu-nahrts' noemen. Onze landgenoot was al vier jaar aan de film verbonden voor hij effectief gedraaid werd. "Het was een complexe productie, vooral omdat we gedraaid hebben in een bestaande gevangenis. De opnames waren kort, maar enorm heftig. En nu laten we die film los op de wereld en krijgen we er zoveel warmte voor terug."

