INTERVIEW. Jude Law: “Ik had de rol van Perkamentus aangenomen nog voor ik het script had gelezen” Kristien Gijbels

14 november 2018

13u00 1 Film Fans keken er al een tijdje naar uit, maar vandaag is het zover: Jude Law (45) doet zijn intrede in de vijfdelige spin-off van Harry Potter. De Britse acteur kruipt in ‘Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald’ in de huid van de jonge Perkamentus, die magizoöloog Newt Scamander (Eddie Redmayne) en zijn beesten naar Parijs stuurt om de ontsnapte Grindelwald (Johnny Depp) te pakken te krijgen. Law moest niet lang nadenken toen J.K. Rowling en regisseur David Yates aan zijn deur stonden met een wel erg aantrekkelijk aanbod: “Ik had de rol van Perkamentus al aangenomen nog voordat ik het script had gelezen.”

Er zijn rollen waar je als acteur helemaal niet lang over moet nadenken, zoals die van de jonge Perkamentus bijvoorbeeld. Law vertelt hoe zijn vijf kinderen vroeger geobsedeerd waren door de Harry Potter-boeken, en dat hij dankzij zijn nieuwe film dan ook extra punten scoorde bij hen: “Ik las hen elke avond voor het slapengaan een hoofdstuk voor uit de Potter-boeken, en ook op vakantie luisterden we steevast naar de audioboeken die door Stephen Fry werden ingesproken. Dat ik nu deel mag uitmaken van de franchise, is voor mijn gezin dan ook bijzonder speciaal.”

En net omdat hij al zo vertrouwd was met de boekenreeks van J.K. Rowling, moest de Brit niet al te veel research meer verrichten: “Ik kende alle verhalen al vanbuiten, dus dat was voor mij eigenlijk al genoeg om hem te kunnen spelen. De regisseur en ik kwamen al snel overeen hoe de jonge Perkamentus er moest uitzien en hoe hij precies moest klinken, maar ik haalde uiteraard ook heel wat inspiratie bij Richard Harris en Michael Gambon.” (De acteurs die Perkamentus in de Potter-reeks vertolkten, nvdr.)

Monsterbudget

Het duurde maar liefst zeven maanden om de film volledig in te blikken, met een gigantische productie en een monsterbudget van maar liefst 200 miljoen dollar. “Het budget voor het eten op de set was waarschijnlijk even groot als het volledige budget van mijn andere film ‘Vox Lux’, lacht Law. “Maar ik blijf zowel de grote als de kleine films even graag doen. Ik zou zeker niet aan één genre willen blijven plakken, want dan word je je werk na verloop van tijd toch beu.” De acteur zegt dat hij ook zwaar onder de indruk is van regisseur David Yates: “David is zo’n regisseur die met honderden mensen op een peperdure set kan staan, maar die er toch elke dag in slaagt om het hele gebeuren intiem te doen aanvoelen. Een groot budget zorgt uiteraard voor veel meer druk, maar daar heeft David zich op geen enkel moment iets van aangetrokken. Hij weet precies wat hij wil en hij zorgt ervoor dat de cast en crew zich op hun gemak voelen. Het was een absolute droom om met hem samen te werken.”

Hoewel Law al meer dan twintig jaar meedraait in Hollywood, beweert hij dat zijn beste rollen pas op latere leeftijd gekomen zijn: “Ik vind het een beetje raar dat ik nu pas écht goed in mijn vel zit. Ik heb op mijn 45ste meer zelfvertrouwen dan ooit en geniet nu zo hard van het leven. Ouder worden doet me niets, integendeel. Op mijn twintigste dacht ik dat ik alles al voor mekaar had, op mijn dertigste had ik schrik dat mijn carrière vroeg of laat wel eens gedaan kon zijn, en nu besef ik dat ik na mijn veertigste pas écht interessante rollen aangeboden krijg. Ik heb eindelijk respect weten af te dwingen en ik ben blij dat ik niet meer voortdurend als de ‘golden boy’ of ‘meisjesidool’ wordt bestempeld.”

Affaire met de nanny

En of de tijden veranderd zijn. Waar Law pakweg tien jaar geleden nog constant achtervolgd werd door paparazzi, houdt hij er nu een veel rustiger leven op na. Veel heeft te maken met het feit dat hij zeven jaar geleden als getuige aanwezig was op het hackingproces over de afluisterpraktijken van de Britse tabloid ‘News of the World’. Law weet als geen ander dat als je beroemd bent, dat niet betekent dat een inbreuk op je privacy geoorloofd is. Het dieptepunt kwam in 2003, toen het blad openbaarde dat Law er een affaire op nahield met de nanny van zijn kinderen. Zijn verloofde Sienna Miller was kapot van verdriet, en de acteur bood en plein public zijn verontschuldigingen aan voor de publieke vernedering. De twee konden nog amper buiten komen én hun telefoongesprekken werden zelfs afgeluisterd. Law zegt dat de storm is gaan liggen: “Het lijkt erop dat de paparazzi hun interesse in mij verloren hebben, wat ik natuurlijk geweldig vind. Er is sinds dat proces gelukkig wel veel veranderd. Er staan nu veel meer beperkingen op wat er wel en niet geschreven mag worden, en dat heeft de roddelpers toch wel wat afgeschrikt. Mijn leven is er hierdoor enorm op vooruit gegaan.”

Het blijft een hardnekkig cliché, dat van de beroemde acteur die alles heeft, maar toch diep vanbinnen ongelukkig is. Na de breuk met Miller ging het eventjes bergaf met Law, maar nu is de acteur na heel wat bezinnen terug van weggeweest: “In het leven moet je nu eenmaal lessen leren, en er voor zorgen dat je niet telkens dezelfde fouten maakt. En als je niet gelukkig bent, dan moet je er alles aan doen om daar weer bovenop te geraken. Weg met die negativiteit.” Of hij de dingen anders zou aanpakken als hij daartoe de kans zou krijgen? “Ik heb nergens spijt van en ik zou dan ook niets willen veranderen in mijn leven. Want elke fout die ik gemaakt heb, heeft ervoor gezorgd dat ik nu een beter mens ben. En ik kan je verzekeren dat ik nooit eerder zo gelukkig ben geweest. Mijn moeder zei altijd dat het leven één grote grafiek is: hoe meer ups en downs, hoe langer de lijn is wanneer je ze uittrekt. Het leven zou zonder al die obstakels vooral heel kort en héél saai zijn.”

Vijf kinderen

Volgens Law zijn het vooral zijn kinderen die van hem een beter mens gemaakt hebben. De acteur heeft vijf kinderen met drie verschillende vrouwen. Met actrice Sadie Frost, met wie hij van 1997 tot 2003 getrouwd was, kreeg hij drie kinderen: Rafferty (22), Iris (18) en Rudy (16). Met model Samantha Burke heeft hij een dochtertje van tien, Sophia. In 2015 werd zijn dochter Ada geboren, toen zijn relatie met Catherine Harding al was afgelopen. Law: “Ik ben dankzij mijn kinderen zoveel meer dan een acteur, want papa zijn is veruit de belangrijkste rol uit heel mijn leven. Zij brengen het beste in mij naar boven en zorgen ervoor dat ik niet ga zweven. Zij zorgen ervoor dat ik een anker heb en dat mijn leven gevuld is met liefde. Ik heb ontzettend veel aan mijn kinderen te danken, en ik hoop dat ze later zullen beseffen dat ze ook veel aan mij te danken hebben.” (lacht)

Of hij ooit had durven dromen dat hij zoveel kinderen zou hebben? “No way! Als ze mij 25 jaar geleden hadden gezegd dat ik vijf keer papa zou worden, dan zou ik daar eens goed mee gelachen hebben. Maar nu ben ik net blij dat ik zo’n groot gezin heb. Ik heb in ieder geval genoeg kinderen om een minivoetbalploeg op te richten.” Gezinsuitbreiding sluit hij nog steeds niet uit: “Want als je er vijf hebt, dan kun je net zo goed doorgaan totdat je er zeven hebt… want met zeven man kan je nóg meer wedstrijden spelen.” (lacht)

‘Fantastic Beast: The Crimes of Grindelwald’ draait vanaf vandaag in de zalen.