INTERVIEW. Jonah Hills zus Beanie Feldstein heeft hoofdrol in ‘Booksmart’: “Er is geen greintje competitie tussen ons” Kristien Gijbels SD

08 juli 2019

16u00 1 Film In de nieuwe film ‘Booksmart’ spelen nieuwkomers Kaitlyn Dever (22) en Beanie Feldstein (26) de hoofdrollen. Als die laatste je aan iemand doet denken, is dat geen toeval, want Feldstein is het jongere zusje van acteur Jonah Feldstein (35), die in Hollywood bekend staat als Jonah Hill.

“Jonah en ik zijn onafscheidelijk", vertelt Beanie aan onze Hollywoodvrouw. “Echt de beste vrienden. Er was trouwens nooit enige competitie tussen ons: ik was al van toen ik vijf jaar oud was bezig met muziektheater, hij begon pas te acteren toen hij 19 of 20 jaar oud was. Pas de laatste vier jaar begon ik film te ontdekken en het is een opwindende nieuwe reis voor me. Ik vind het echt een cadeau dat we allebei een carrière in de kunstwereld hebben.”

Die carrière staat op het punt om definitief gelanceerd te worden dankzij een hoofdrol in ‘Booksmart’, die geregisseerd wordt door actrice en regisseur Olivia Wilde. “Toen mijn agent belde om te zeggen dat Olivia Wilde met me wilde lunchen, dacht ik dat ik hem niet goed begrepen had. ‘Heb je de juiste persoon gebeld? Je weet dat je met Beanie praat, toch?’” Het bleek niet om een misverstand te gaan, en dus spraken Beanie en Olivia af om het over ‘Booksmart’ te hebben. “Het was echt een match made in heaven”, vertelt de actrice. “We praatten zo lang en ze vertelde me over haar visie voor de film. Er is echt niemand die warmer, slimmer en cooler is dan Olivia Wilde. En ik denk dat de reden waarom de film intelligentie en warme uitstraalt en zo’n coole vibe en soundtrack heeft, alleen maar vanwege Olivia. Ik was zo onder de indruk van haar. Het voelde aan alsof ze haar lotsbestemming aan het vervullen was. Alsof ze geboren was om regisseur te zijn.”

Beanie - die eigenlijk Elizabeth heet, maar dankzij het koosnaampje Elizabeanie haar nieuwe, aparte voornaam kreeg - wijt het succes van de film deels aan de wijze raad van broer Jonah. “Hij gaf Kaitlyn en mij geweldig advies. Hij zei: ‘Breng zoveel mogelijk tijd samen door als je kan.’ Hij had hetzelfde gedaan met Michael Cera ten tijde van ‘Super Bad’. Daarom gingen Kaitlyn en ik samenwonen. De verstandhouding die we in de film hebben, komt voort uit de echte relatie die Kaitlyn en ik hebben.”

Olivia Wilde: “Deze film is een liefdesbrief aan de nieuwe generatie”

Voor het eerst heeft Olivia Wilde (35) een langspeelfilm geregisseerd. Dat ze zelf ervaring heeft als actrice, is daarbij alleen maar een voordeel, vindt ze.

“Ondanks ons leeftijdsverschil deel ik wel dezelfde taal met de cast”, vertelt Olivia Wilde. “We zijn acteurs, dus ik kon op dat niveau wel met hen praten en met hen meevoelen. Ik wist hoe ze zich voelden en wat de uitdagingen waren. Bijvoorbeeld: ik weet dat het 4 uur ‘s morgens is en dat je in het water moet liggen, of dat het een liefdesscène is. En ik weet dat dat ongemakkelijk is. Ik heb het ook meegemaakt. En dat bracht ons dichter bij elkaar.”

Wat Wilde aantrok in het verhaal, was onder andere hoe het jongeren weergeeft. “Deze film is echt een liefdesbrief aan deze nieuwe generatie. Ze zijn zo ontwikkeld, zo slim, zo fluïde wat betreft hun gender en seksualiteit en ze zijn politiek, omdat we hen in een situatie geplaatst hebben waar ze dat moeten zijn. Ze begrijpen hoe belangrijk hun stemmen zijn en ze waarderen dat. Deze jonge generatie inspireert me echt, dus ik wilde een film maken die de wereld waarvoor ze vechten weerspiegelt.”