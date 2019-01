INTERVIEW. ‘How To Train Your Dragon 3' vraagt om zakdoekjes: “We willen mensen aan het huilen brengen” Melissa Van Ostaeyen in Londen

30 januari 2019

13u31

Bron: Eigen berichtgeving 0 Film Vanaf vandaag speelt ‘How To Train Your Dragon: The Hidden World’ in onze zalen. Wij trokken vorige week alvast naar de exclusieve première in Londen, waar er veel meer te zien was dan alleen de film. “Kijken is niet meer genoeg”, klinkt het. “Je moet het beléven.”

Tegenwoordig is een filmpremière niet louter meer neerploffen met een pak popcorn. In ons digitale tijdperk, waarin alles absoluut fotogeniek moet zijn, moet je je middenin de actie kunnen begeven. Dat vonden ook de bedenkers van ‘The Hidden World’, die het vikingdropje Berk volledig tot leven brachten in de straten van Londen.

Je kinderen naar de drakentraining sturen, iets gaan drinken in de grote feestzaal van Berk, je haren laten vlechten zoals een echte viking en daarna ook de bijpassende oorlogsstrepen op je gezicht laten schilderen, niets was te veel gevraagd. Eens alle bezoekers helemaal in de sfeer waren, was het tijd om ‘af te dalen naar de verborgen wereld’ - aka, een stijle metalen trap trotseren richting cinemazaal.

En ook die was niet gewoontjes. Tijdens de film kon het publiek genieten van verrassende lichteffecten die overeenkwamen met de gebeurtenissen op het scherm. “Dit is de toekomst van film”, klinkt het bij de organisatie. “Iets bekijken is niet meer genoeg. Mensen die naar de bioscoop komen willen iets beleven, ze willen de avonturen uit de film zelf meemaken.” Dat nemen ze erg letterlijk. Eén van de activiteiten op de première bestaat eruit om gasten op de rug van draak Toothless te laten rijden, en de beelden na afloop te monteren tot een trailer met de klant in de hoofdrol. “Wij geloven dat dat kan. Zo kan je je onderscheiden van streamingdiensten en andere concurrentie.”

Het verhaal

De film zelf was nochtans al een belevenis op zich. ‘The Hidden World’ is het laatste onderdeel van de trilogie. Zowel ‘How To Train Your Dragon’ (2010) en ‘How To Train Your Dragon 2' (2014) kregen elk al een Oscarnominatie, en het ziet ernaar uit dat ‘The Hidden World’ daar niet voor zal moeten onderdoen.

Grafisch is het de beste prent uit de reeks, en ook de thematiek laat niet te wensen over. Het is een animatiefilm die dapper is opgegroeid met zijn publiek. Het is immers al acht jaar geleden dat het eerste deel uitkwam, en ook hoofdpersonage Hiccup is volwassen geworden. Jammer genoeg gaat dat gepaard met een paar netelige dilemma’s. Na het verlies van zijn vader is de jongeman stamhoofd geworden, een verantwoordelijkheid die hij liever niet had gewild. Daarnaast zitten de drakenstropers hem op de hielen en brengt hij zo het hele drop in gevaar, om nog maar te zwijgen van zijn beste maatje, de draak Toothless. Alsof dat allemaal nog niet genoeg is dringt zijn familie aan tot een huwelijk met zijn vriendin, Astrid. Een dappere krijger die nog hélemaal niet klaar is om te trouwen.

Diep emotioneel

‘The Hidden World’ pakt uit met actie, slaat je om de oren met prachtige computertechnologie en werkt op je lachspieren dankzij dé ster van de show: Toohtless, in het Nederlands ook wel bekend als Bijtkwijt. Het ietwat katachtige wezen leert een hagelwit vriendinnetje kennen en raakt tot over zijn oren verliefd. De scènes waarin hij haar het hof probeert te maken zorgen voor de hoogtepunten van het 107 minuten durende schouwspel.

De prent schuwt nochtans niet weg van zwaardere onderwerpen, zoals volwassen worden en al het verlies dat daarbij hoort. Sterker nog, volgens schrijver en regisseur Dean Deblois zou hij zijn publiek nog het liefst van al aan het huilen maken. “We gingen echt voor de emotie”, vertelt hij in een interview met deze krant. “Heb je moeten huilen? Dan maakt dat mij eigenlijk blij! (lacht) Elke ‘How To Train Your Dragon’-film heeft een eigen sfeer, een eigen boodschap. Ik vond het persoonlijk erg belangrijk dat élke film op zichzelf zou staan - geen cliffhangers dus. Deze laatste installatie is veel nostalgischer dan zijn voorgangers. Het gaat over afscheid nemen, over het afsluiten van een hoofdstuk. Je blijft achter met de vraag: en waar zijn de draken vandaag?” En neem het van deze reporter aan: ook met een krop in de keel. ‘The Hidden World’ vormt een verrassend emotioneel, maar ook een passend einde van een opvallende trilogie, dat niet teleur zal stellen.

We moeten dan wel afscheid nemen van onze geliefde draken, maar de laatste vlucht van Toothless neemt een ongeziene hoogte aan.