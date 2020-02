INTERVIEW. Harrison Ford heeft zin in nieuwe Indiana Jones Kristien Gijbels

22 februari 2020

17u55 1 Film Fans van Indiana Jones hebben iets leuks om naar uit te kijken, want er komt wel degelijk een vijfde deel aan. Dat bevestigde Harrison Ford (77) vorige week al tijdens een interview met Ellen DeGeneres, maar nu deelt de acteur ook de eerste details over de opnames met onze Hollywood-reporter Kristien Gijbels.

Hoewel de opnames pas deze zomer van start gaan, is Ford zich al volle bak aan het voorbereiden op zijn rol. Zo gaat hij drie keer per week sporten - fietsen, tennissen en gewichtheffen - en hoopt hij om over een half jaar in “tiptop shape” te zijn om weer in de huid van Indiana Jones te kruipen. De acteur herstelt van een schouderblessure, maar zegt dat hij voor een 77-jarige “eigenlijk helemaal niet mag klagen. Ik ben voor mijn leeftijd nog bijzonder fit.”

Waarom hij twaalf jaar na de laatste ‘Indy’-film er nog eentje wil bijdoen? “Wel, iedereen vindt het leuk om films te blijven maken wanneer de franchise succesvol is, dus waarom niet?” Toch geeft Ford toe dat de uitdaging eens zo groot is: “Want we willen niet zomaar hokjes aanvinken en de oude Indiana Jones-films gaan kopiëren. Daarom vind ik het eens zo belangrijk dat het verhaal goed in elkaar zit, want anders doe ik er niet aan mee.”

Volgens Ford zijn ze nog volop aan het script bezig en doen de acteurs en filmmakers hun uiterste best om hun agenda’s met elkaar overeen te stemmen: “Maar er komt wel degelijk een Indiana Jones, en ik kan je nu al beloven dat het een uitstekende film zal worden.” (lacht)

Steven Spielberg neemt voor de vijfde keer plaats in de Indiana Jones-regisseurstoel. De vier delen ervoor kwamen uit in 2008, 1989, 1984 en 1981. De release is gepland voor de zomer van 2021.