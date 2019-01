INTERVIEW. Emma Stone speelt een dienstmeisje in ‘The Favourite’: "Weken oefenen voor dat Britse accent" KG/MVO

09 januari 2019

00u00 0 Film De Amerikaans actrice Emma Stone is vanaf deze week in de bioscoop te zien als vernuftig dienstmeisje van de Engelse koningin Anne. In 'The Favourite' - een Oscarfavoriet - acteert ze naast onder anderen Golden Globe-winnares Olivia Colman. Ook háár naam mogen we onthouden voor de Oscaruitreiking in februari.

Op het scherm mag er dan wel sprake zijn van rivaliteit tussen alle vrouwelijke personages, op de set was dat absoluut niet het geval, zegt Stone. "Olivia Colman, die de koningin speelt in 'The Favourite', was een fantastische ijsbreker. Ze nodigde de hele cast uit om bij haar thuis te komen eten. Uiteindelijk eindigde de avond met karaoke. We hebben dus niet alleen op de set, maar ook daarnaast enorm veel plezier gehad met elkaar. We zijn eraan begonnen als een groep hechte vrienden, en ik denk dat je dat ziet in het resultaat."

Haar grootste persoonlijke uitdaging was het Britse accent dat ze voor de gelegenheid moest hanteren. "Ik moest wekenlang oefenen vooraleer ik als een echte Britse klonk", bekent ze. "Tussen scènes door sprak ik voor ik het wist alweer Amerikaans. Tijdens langere scènes was er een dialectcoach op de set aanwezig om me aanwijzingen te geven, anders was het me nooit gelukt."

Oscarnominatie

Stone was dit jaar genomineerd voor de Golden Globe voor 'Beste Vrouwelijke Bijrol in een Drama', maar die won ze helaas niet. Het beeldje ging naar Regina King. Of ze ook voor de Oscars een nominatie zal krijgen, weten we pas later deze maand. Toch heeft Stone al een Oscar op haar naam staan: die voor 'Beste Actrice' voor haar rol in 'La La Land'. Haar co-ster Olivia Colman won de Golden Globe voor 'Beste Actrice in een Drama' en is ook op de Oscars één van de topfavorieten.