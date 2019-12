INTERVIEW. Dwayne Johnson en Kevin Hart over ‘Jumanji: The Next Level': “Jij bent wel érg onder de indruk van zijn lichaam” MVO

10 december 2019

11u31 0 Film Journaliste Aagje Vanthomme sprak met acteurs Kevin Hart en Dwayne ‘The Rock’ Johnson over hun nieuwe film, ‘Jumanji: The Next Level’. Maar uiteindelijk ging het toch vooral over het wel héél indrukwekkende lichaam van Johnson.

“Dit is voortrekkerij!”, aldus Kevin Hart, wanneer zijn collega gevraagd wordt naar zijn lichaam. In ‘Jumanji’ spelen de acteurs namelijk de avatars van andere personages in een game. Dwayne ziet er in de film wel stoer uit, maar eigenlijk wordt hij bestuurd door een opa. Aagje wilde weten of het moeilijk was om een oude man te spelen in zo’n gespierd lichaam.

“Ze voelt zich gewoon aangetrokken tot jou...”, meent Hart. “Zelfs als ze mij beschrijft maakt ze andere handgebaren, kijk maar!” De situatie zorgt voor heel wat hilariteit, en uiteindelijk probeert The Rock zelfs een verleidelijke blik in haar richting te sturen...

‘Jumanji: The Next Level’ is vanaf vandaag te zien in de bioscoop.