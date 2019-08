INTERVIEW. Diane Keaton wordt cheerleader in nieuwe film: “En zeggen dat ik als tiener niet slaagde voor mijn auditie” KG/SDE

25 augustus 2019

12u16 0 Film Diane Keaton mag dan al 73 jaar oud zijn, toch speelt ze in haar laatste film ‘Poms’ een cheerleader op leeftijd. En zeggen dat ze als tiener nooit tot het team toegelaten werd: “Ik werd niet eens verkozen tot pompon-meisje, wat een soort minderwaardig equivalent is.”

In ‘Poms’ speelt Diane Keaton Martha, die naar een bejaardengemeenschap verhuist en daar samen met haar buurvrouw een cheerleading club opricht voor vrouwen boven de zestig. Niet evident, vertelt de legendarische actrice aan onze Hollywoodvrouw, want dansen is niet haar sterkste kant. “Toen ik veertien was deed ik auditie om cheerleader te worden, maar ik slaagde niet voor de test. Ik werd niet eens verkozen tot pompon-meisje, wat een soort minderwaardige equivalent is. Toen was het voorbij", lacht ze. “Ik had altijd problemen om danspasjes te onthouden. Dus dansen en dat soort bewegingen, dat mislukte altijd. Maar zingen en acteren was dan weer wel helemaal mijn ding.”

Vrijwilligerswerk

Keaton had dus toch een paar kleine bedenkingen toen ze het scenario van ‘Poms’ onder ogen kreeg, vertelt ze. “Ik was meteen geïnteresseerd, want ik vind het een erg boeiend verhaal. Maar ik wilde het cheerleaden echt niet doen”, lacht ze. “Nee, dank je. Dat was zo moeilijk.” Wat de actrice zo aansprak, was dat de film gaat over de periode in haar leven waarin ze zich nu bevindt. “Ik ben 73, en de film gaat over dingen die je meemaakt als oudere persoon. Het was dus interessant om te zien hoe je eigenlijk vaker een stapje in de wereld zou moeten zetten, dingen zou moeten doen, en jezelf niet zou moeten buitensluiten of weglopen. Pak je problemen aan! Of ga vrijwilligerswerk doen! Dat is echt leuk om te doen.” En Keaton spreekt uit ervaring, want ze gaat haar broer Randy, die in een woonzorgcentrum leeft, elke week bezoeken. “Ik ontmoet er heel veel mensen en ben blij dat ik daar deel van kan uitmaken, weet je? En dat ik mijn broer kan steunen.”

Of Keaton ook positieve kanten ziet aan ouder worden? “Goeie vraag", lacht de actrice. “Ik bedoel, je leeft nog. Wat wil je nog meer? Het gaat er gewoon om hoe je ermee omgaat. Je mag de moed niet verliezen. Ik ben simpelweg heel blij dat ik er nog ben.” En over haar nog steeds erg indrukwekkende fysiek kan ze kort zijn: “Ik heb een geweldige make-upartieste, en zij doet mijn haar en kleedt me aan. Dat is alles. Dat zorgt ervoor dat ik me goed voel”, lacht Keaton.

Nancy en Woody

Met de carrière van de actrice loopt alles trouwens ook erg goed. De afgelopen jaren brengt ze trouw elk jaar een nieuwe film uit. Maar op een bepaald moment zag het er minder goed uit, geeft ze toe. “Er was een moment in mijn leven waarop ik geen enkele rol kon krijgen. Misschien had ik hier en daar wel een tv-film kunnen doen, maar er gebeurde verder echt niets. En toen ging ik lunchen met regisseur Nancy Meyers. Ik zal het nooit vergeten. Ze zei tegen me: ‘Weet je, Diane, ik ga een film maken met jou en Jack (Nicholson, red.). En ik zei haar: ‘Dat gaat niet lukken. Ik ga die rol niet krijgen. Of je gaat Jack niet krijgen.’ En ze zei: ‘Oh, jawel.’ En het lukte haar! (De twee speelden samen in de film ‘Something’s Gotta Give’, red.) Op een bepaalde manier redde ze mijn leven, weet je? Dankzij haar en haar film kon ik mijn carrière verderzetten. Ze is dus een van mijn helden, ik houd van haar.” Een andere regisseur die een grote invloed op haar leven heeft gehad, is Woody Allen. Niet alleen hadden ze een tijdje een relatie, maar Keaton speelde ook in verschillende van zijn films mee. Over hun huidige band kan ze kort zijn. “Natuurlijk heb ik nog contact met hem. Tuurlijk. Hij is in een goede gemoedstoestand. Het gaat goed met hem.”

Fotografie

Een andere grote passie van Keaton is fotografie. De actrice vertelt hoe ze altijd haar camera bij zich heeft: “Ik ging net met de train naar Santa Fe en richtte mijn camera naar het raam. Klik-klik-klik. Je kan je niet voorstellen wat je allemaal ziet vanop een trein. Het is zo'n ander landschap. Ik vind het geweldig.” Op een tentoonstelling van haar foto’s is het wel nog even wachten: “Ik doe geen tentoonstelling", zegt ze bescheiden. “Zo goed ben ik niet, maar ik houd er gewoon van. Ik vind het geweldig om foto’s te nemen.” Wat er wel zit aan te komen is een boek over haar broer Randy. “Ik heb het net vorige week afgerond. Vermoedelijk komt het volgend jaar uit. Geen schrijfwerk meer dus, I did it!”, lacht ze trots.

Tot slot willen we nog weten of ze - net als haar personage in de film - de dood aanvaardt of er eerder bang voor is. “Bang! Ja, zonder twijfel. Ik wil helemaal nog niet sterven. Ik houd ervan om ‘s morgen wakker te worden in het licht met mijn hond. Ja, ik ben echt doodsbang." Maar ze lacht: “Ik probeer er wel aan te werken.”