INTERVIEW. Constance Wu over het succes van ‘Hustlers’: “Het was een droom om met Jennifer Lopez te mogen werken” Kristien Gijbels

17 oktober 2019

19u00

Jennifer Lopez is aardig op weg om een Oscarnominatie in de wacht te slepen voor haar rol in de stripperfilm 'Hustlers', en dat is volgens haar tegenspeelster Constance Wu meer dan verdiend: "Jennifer is niet alleen een fantastische vrouw, maar ze is ook een geweldige actrice en een uitstekende danseres. Het was een droom om met haar samen te mogen werken."

Constance Wu (37) is hot in Hollywood. Het succes van ‘Crazy Rich Asians’ in 2018 zorgde ervoor dat zowat elke filmstudio er alles aan doet om haar te strikken, maar Wu vertelt tijdens ons interview in Toronto dat ze niet zomaar de eerste de beste rol wilde aannemen: “Ik heb na ‘Crazy Rich Asians’ massa’s scripts gelezen, maar dat van ‘Hustlers’ stak er meteen met kop en schouders bovenuit. Ik wilde iets compleet anders doen, en dit was het perfecte project om het roer volledig om te gooien.”

Wu kruipt in de huid van Daisy, een alleenstaande moeder die haar studies probeert te betalen door in hartje New York te strippen. Wanneer Daisy en haar collega Romana (Jennifer Lopez) zien hoe hun inkomsten sterk verminderen na de beurscrash van 2008, besluiten ze om de rollen om te draaien en hun voormalige Wall Street-klanten op te lichten. En of dat effect heeft: de strippers vergaren op korte tijd een fortuin en belanden in een wereld vol luxe en decadentie. Wu zegt dat de voorbereiding op haar rol niet van de poes was: “Ik volgde een intensieve paaldanstraining om de techniek onder de knie te krijgen en om leniger te worden. Ik liet voor de opnames zelfs een paal in het midden van mijn woonkamer installeren, ook al paste die niet echt bij de rest van mijn interieur. (lacht) Thuis liep ik enkel in torenhoge stiletto’s rond, want het was een hele uitdaging om op hakken van twintig centimeter te dansen.” De voorbereidingen gingen ook ver buiten haar woonkamer verder: “Zo schuimde ik de ene na de andere stripclub af en raakte ik bevriend met een heleboel strippers. Ik vond het belangrijk dat ik de vrouw achter het beroep leerde kennen, en daar heb ik uiteindelijk heel veel mooie vriendschappen aan overgehouden.”

Maar haar vriendschap met tegenspeelster Jennifer Lopez (50) blijft volgens haar één van de meest speciale: “Ik had nooit durven dromen dat ik ooit op de set zou staan met Jennifer Lopez, laat staan dat ik met haar bevriend zou raken! (lacht) Jennifer is niet alleen een fantastische vrouw, ze is ook een geweldige actrice én een uitstekende danseres. Ik vond het een hele eer dat ik met haar mocht samenwerken, en ik heb ontzettend veel van haar bijgeleerd. Jennifer zorgde ervoor dat iedereen zich op haar gemak voelde op de set, en ze luisterde naar wat iedereen te vertellen had. Ze vond het enorm belangrijk dat niemand zich buitengesloten voelde, en dankzij haar was er elke dag een positieve sfeer op de set. Jen is een geboren leider en had op elk moment de touwtjes stevig in handen.”

Wu blikt terug op de dag dat Jennifer haar te hulp schoot toen ze moeite had om zich tijdens een scène te concentreren: “De paparazzi was te weten gekomen dat we een belangrijke draaidag in een winkelcentrum hadden, en zij waren massaal afgezakt om een glimp op te vangen van Jennifer en A-Rod (haar verloofde, red.) Ik heb heel mijn leven vooral theater gedaan, dus ik ben die paparazzi-toestanden niet gewoon. Ik voelde me zo geïntimideerd door hen, waardoor ik op een gegeven moment helemaal ben dichtgeklapt. Jen had dat gelukkig al snel door, en heeft me uit de brand geholpen door alle fotografen naar huis te sturen. Iedereen was meteen weg, want wie durft er nu ‘nee’ te zeggen tegen de Queen?! (lacht)

De weinig verhullende kledij die ze voor de rol van Daisy moest dragen, schrok Wu allerminst af. De actrice voegt er aan toe dat ze er dan ook geen enkel probleem mee heeft dat haar ouders de film binnenkort te zien gaan krijgen: “Of ik mij daar ongemakkelijk bij voel? Absoluut niet. Mijn familie was trouwens allesbehalve verrast toen ik hen vertelde dat ik een stripper ging spelen, en ik denk dat dit veel over mij zegt. (lacht) Ik kom uit een hoogopgeleid gezin en ik ben altijd zo’n beetje het buitenbeentje geweest. Mijn ouders staan er dan ook nooit van te kijken wanneer ik iets ongewoons doe of iets zots zeg. Ze zijn juist verbaasd wanneer ik mij eens een keertje wél gedraag.” (lacht)

‘Hustlers’ draait vanaf deze week in de Belgische bioscoopzalen.