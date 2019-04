INTERVIEW. ‘Avengers: Endgame’-regisseurs over het einde van een tijdperk: “We zeiden altijd: als de inspiratie op is, stoppen we ermee” Kristien Gijbels in Hollywood

17 april 2019

13u00 5 Film Volgende week wordt er met de release van ‘Avengers: Endgame’ officieel een einde gebreid aan het ‘Marvel Cinematic Universe’-avontuur. De gebroeders Joe en Anthony Russo, die gisteren tot grote ontsteltenis te horen kregen dat het einde van hun film vroegtijdig gelekt werd, zijn meer dan klaar om al het hard labeur van de voorbije jaren achter hen neer te leggen: “Wat Marvel hierna gaat doen, is iets waar wij totaal niet mee bezig zijn. We hebben ons veel te veel met de vorige films bezig gehouden”, aldus Anthony.

Consternatie alom, daar in het kamp van Disney gisteren. Ondanks de extreme voorzichtigheid van de filmstudio is het einde van ‘Avengers: Endgame’ dan tóch gelekt op het internet. Het gaat om een opname van vijf minuten die stiekem met een smartphone gemaakt is in een bioscoop, waarschijnlijk tijdens een testscreening. Disney heeft bevestigd dat het beeld nog niet vrijgegeven mocht worden. Wij zaten vlak voor het lek samen met het regisseursduo Joe en Anthony Russo, die tijdens ons interview maar niet genoeg konden benadrukken hoe belangrijk het voor hen was om geen geheimen te verklappen: “Want het laatste wat we willen is dat er details of spoilers zouden uitlekken.”

Jullie behoren tot het selecte clubje van succesvolle regisseursduo’s in Hollywood. Wat is jullie geheim?

Anthony: “Ons geheim is dat wij elkaar door en door kennen en dat we perfect op elkaar zijn afgestemd. Joe en ik zijn constant tegen elkaar bezig, want we willen er zeker van zijn dat we elkaar begrijpen en dat we overeen komen. Aan onze manier van werken is overigens niet veel speciaals, hoor. Wij verdelen geen taken onder elkaar, maar we zorgen er wel altijd voor dat we met alles op éénzelfde lijn zitten zodat er achteraf geen misverstanden ontstaan. Dat maakt het voor de acteurs ook een stuk gemakkelijker, want dat betekent dat ze voor eender welk probleem bij eender wie terecht kunnen.”

Joe: “Dat Anthony en ik voortdurend tegen elkaar bezig zijn, wordt ons niet altijd in dank afgenomen. Heel wat acteurs zijn ons al komen vertellen dat ze ons tijdens het filmen kunnen horen wanneer we net iets te dichtbij zitten, maar dat is nu eenmaal hoe wij te werk gaan. Wij laten geen enkele seconde onbenut. We hebben het zo druk met overleggen dat we niet eens de tijd hebben om zelf nog ‘actie’ of ‘cut’ te roepen – dat laten we aan onze assistent-regisseur over.”

Anthony: “Joe en ik delen onze passie voor cinema al sinds onze kindertijd. We konden toen al urenlang doordrammen over de films die we samen hadden gezien. Toch is regisseren een droom die pas op latere leeftijd ontstaan is. Wij zijn in Cleveland opgegroeid, vér weg van Hollywood, dus wij stonden er nooit bij stil dat normale gasten als ons ook regisseurs konden worden.”

En nu hebben jullie één van de duurste films aller tijden op jullie cv’s staan.

Anthony: “Da’s zot, nietwaar? En dat hebben we allemaal aan Robert Rodriguez te danken, die in zijn boek vertelde dat hij ‘El Mariachi’ voor amper 7000 dollar gedraaid had. Regisseren was een droom die er plots véél realistischer uit begon te zien. (lacht) En ja, op de één of andere manier is het ons dan ook nog eens gelukt, al zat onze eerste film wel eerder rond de 35.000 dollar.”

Jullie regisseerden vier van de 23 ‘Marvel’-films – waarin telkens zó veel verteld werd. Hebben jullie soms het gevoel gehad dat jullie inspiratie stilaan begon op te geraken?

Joe: “Dat is waarom ‘Avengers: Endgame’ onze laatste film is.” (lacht)

Anthony: “We zijn echt diep gegaan en we hebben al onze laatste ideeën in deze film gestoken. De enige reden waarom we deze film nog überhaupt wilden maken, is omdat we er echt honderd procent zeker van waren dat we nog genoeg inspiratie hadden en dat we nog wel degelijk een goede verhaallijn te vertellen hadden. Van zodra er bij de personages niets meer interessants te beleven valt, moet je er meteen mee ophouden. Je hoort vaak dat Marvel-acteurs waterdichte contracten hebben waarin staat dat ze op zoveel jaar nog in zoveel films moeten meespelen, maar in werkelijkheid zit dat echter heel anders in elkaar: niémand zal ook nog maar één film maken als er inhoudelijk niks meer in zit. Films worden niet ‘zomaar’ gemaakt, daar komen altijd heel wat cijfers én creatieve ideeën bij kijken.”

De superheldenpakken spelen een belangrijke rol in de ‘Marvel’-films. De kostuums zien er fantastisch uit, maar zitten ze ook zo goed als dat ze eruitzien?

Joe: “Daar wordt veel tijd en geld in gestoken, want de acteurs spenderen uiteraard heel wat uren in hun kostuums. Het spreekt dan ook voor zich dat ze ietwat comfortabel moeten zitten, zodat ze zich er vrij in kunnen bewegen en dat ze er gevechtsscènes mee kunnen doen. We hebben niet voor niks de beste ontwerpers ter wereld aangenomen om aan de kostuums te werken.”

Anthony: “Niet alleen de acteurs, maar ook de stuntmensen moeten deze kostuums dragen – en vaak gaat het er bij hen een stuk extremer en agressiever aan toe. Hun pakken moeten dan ook eens zo functioneel zijn. We laten voor sommige kostuums verschillende versies maken, afhankelijk van wie welk pak moet dragen. De acteurs dragen meestal de strakkere versies omdat die er beter uitzien op het scherm, terwijl de stuntmannen een versie dragen die een beetje losser zit zodat ze er beter in kunnen rondrennen.”

Zijn er ooit acteurs geweest die problemen hadden met hun kostuums?

Joe: “Ja, Paul Bettany (superheld Vision, nvdr) houdt niet bepaald fijne herinneringen over aan de opnames van de grote ‘Civil War’-gevechtsscène op de luchthaven. Die vonden op een bloedhete dag in Atlanta plaats, toen het er overdag meer dan veertig graden was. Arme Bettany moest de hele dag buiten in zijn strak pak aan touwen hangen. Ik zal nooit vergeten hoe hij na zijn laatste scène zijn rits opendeed en het zweet letterlijk uit zijn pak gutste. Alsof iemand een emmer water in zijn kostuum had gegoten. Sommige opnames waren voor onze acteurs extreem uitputtend.”

Anthony: “Er is een reden waarom je de mensen niet elke dag in zo’n pak ziet rondlopen.” (lacht)

Gaan jullie hierna nog iets voor Marvel doen?

Anthony: “We zijn eerlijk gezegd helemaal niet met de toekomst van Marvel bezig. Onze taak was om een einde te breien aan dit grote ‘MCU’-hoofdstuk, en wat Marvel daarna gaat doen of wil doen is iets waar we totaal niet mee bezig zijn. Het enige waar wij de voorbije jaren aan konden denken, was aan alle voorgangers van ‘Endgame’ en hoe we de reeks van een perfect einde konden voorzien.”

‘Avengers: Endgame’ draait vanaf 24 april in de Belgische bioscoopzalen.