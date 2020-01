INTERVIEW. ‘1917'-regisseur Sam Mendes: “We schrokken ervan dat Belgische loopgraven krijtwit waren” MVO

15 januari 2020

14u50

Bron: Eigen berichtgeving 0 Film ‘1917' is zonder twijfel de meest besproken film van het moment. Met al een Golden Globe voor ‘Beste Film’ op zak en een Oscarnominatie in de running, is het nu al de film van het jaar. Onze Hollywoodvrouw, Kristien Gijbels, sprak met regisseur Sam Mendes over zijn uitzonderlijke oorlogsprent.

“Wat me meteen opviel in België is dat de loopgraven daar anders gebouwd waren”, legt Mendes uit. “Ze waren krijtwit, echt ontzagwekkend. Ik denk dat ons beeld van Wereldoorlog II vooral bestaat uit ‘bruin’ en ‘modder’. Maar we wilden het landschap van België en Noord-Frankrijk zo goed mogelijk namaken in Engeland, dus zorgden we voor lichter zand.”

Wat de film zo bijzonder maakt is dat het lijkt alsof hij gefilmd is in één lang shot dat twee uur duurt. “De camera hing soms op een rails, soms liepen cameramannen ermee rond. Ja, het was moeilijk. Maar ik denk altijd: wij hebben twee maanden in de modder gespendeerd, die soldaten hebben er destijds vier jaar gezeten. Dus niemand van ons team heeft geklaagd.”