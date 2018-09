Instagram blokkeert account van nieuwe Belgisch-Nederlandse film 'WIJ' wegens te expliciet LVA

24 september 2018

03u27

Bron: Het Nieuwsblad, Facebook 0 Film Nu woensdag verschijnt de Belgisch-Nederlandse film 'Wij' in de Vlaamse cinemazalen. Omdat de film veel expliciet seksueel materiaal bevat - penetratie, masturbatie, orale seks, etc. - werd het account op het sociaal netwerk Instagram geblokkeerd.

De Belgisch-Nederlandse film is gebaseerd op het controversiële boek van Elvis Peeters. Acht tieners gaan erin op zoek naar seks en spanning om de verveling van de zomer te doorbreken. Hun aanvankelijk lichtvoetige spelletjes veranderen al snel in professioneel verkochte pornofilmpjes, prostitutie en chantage, en komen abrupt tot een halt wanneer er iets gruwelijks misgaat.

De film bevat veel expliciet materiaal en is daarom KNT: niet toegelaten voor kinderen onder de 16 jaar. Het was een bewuste keuze van de Nederlandse regisseur Rene Eller. Hij wou "de normloosheid van de jongeren in het boek rechtstreeks vertalen naar het doek. Zonder omwegen.”

Instagram verwijderde de eerste beelden die werden verspreid en het account werden tijdelijk geschorst. Verdeler Bedazzle plaatste dat op 7 september op Facebook. De FB pagina @wijdefilm is wel bereikbaar.

Bekijk hier de trailer van de film.

In de cast herken je onder meer Axel Daeseleire, Pieter Embrechts, Joke Devynck, Barbara Sarafian, Michael Pas en Dominique Van Malder.