Indrukwekkend: Matthias Schoenaerts schittert in trailer van nieuwe film ‘The Mustang’ TK

14 december 2018

08u27 0

De Hollywoodcarrière van Matthias Schoenaerts loopt lekker vlot. Van acteren naast Robert Redford in ‘Our Souls at Night’ tot Jennifer Lawrence in ‘Red Sparrow’: hij is intussen een vaste waarde in de filmwereld. Zijn volgende prent wordt overigens niet minder indrukwekkend, of dat denken we toch als we de eerste trailer van ‘The Mustang’ zien. In die film, die volgend jaar op het Sundance Film Festival in première zal gaan, speelt Schoenaerts een getormenteerde gevangene die door het verzorgen van een wild paard zichzelf opnieuw terugvindt.