Indrukwekkend: Leonardo DiCaprio deelt eerste beelden ‘Once Upon a Time in Hollywood’ TDS

20 maart 2019

14u57

Bron: Twitter 0

‘Once Upon a Time in Hollywood’, de nieuwe film van Quentin Tarantino (55), zal op 21 mei in première gaan op het filmfestival van Cannes. De film heeft nu ook een eerste trailer gekregen, die werd gedeeld via het Twitter-account van hoofdrolspeler Leonardo DiCaprio himself. De film vertelt het waargebeurde verhaal van Charles Manson en de zogenaamde Manson Family Murders in 1969. Brad Pitt en Leonardo DiCaprio spelen de hoofdrollen, en ook Margot Robbie, Al Pacino, Timothy Olyphant, Dakota Fanning, Kurt Russel, James Marsden, Damian Lewis, Lena Dunham en Bruce Dern kregen een rol. ‘One Upon a Time in Hollywood’ is vanaf 15 augustus te zien in de bioscoop.