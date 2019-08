Indiase thriller uit 2018 gaat plots viraal: “Deze film is ergste nachtmerrie van iedere ouder” TDS

09 augustus 2019

19u31

Bron: Metro/Twitter 6 Film De Indiase film ‘Pihu’, die in veel landen via Netflix te bekijken is, gaat plots viraal. Via de sociale media laten kijkers massaal weten wat ze van de film vonden, waardoor iedereen hem plots gezien wil hebben. “Dit is de ergste nachtmerrie van iedere ouder”, waarschuwde de trailer al. En dat is volgens kijkers alles behalve gelogen. “Dit is de meest verontrustende film die Bollywood ooit heeft gemaakt”, klinkt het.

‘Pihu’ vertelt een alarmerend verhaal. De thriller draait rond het 2-jarige meisje Pihu, die plots voor zichzelf moet zorgen als haar moeder niet meer wakker wordt. Haar vader verblijft op dat moment in het buitenland voor een zakenreis. Het huis waar Pihu en haar ouders verblijven wordt plots één grote dodelijke val: omdat de peuter zich niet bewust is van de gevaren in het huis zien kijkers hoe Pihu in allerlei weerzinwekkende situaties terechtkomt.

De film is gebaseerd op een waargebeurd verhaal uit 2014. Volgens de maker was het niet vanzelfsprekend om de prent tot leven te wekken. “Het was zo moeilijk omdat je zo’n jong kind niet kan laten acteren”, zegt regisseur Vinod Kapri. “Ik heb overal in het huis camera’s geplaatst en heb het meisje gewoon laten doen. Op die manier heb ik twee maanden doorgebracht met haar, en werd ze zelf een deel van mijn familie.”

Effect niet gemist

Het verontrustende verhaal heeft zijn effect duidelijk niet gemist. Via de sociale media regent het reacties van kijkers, die zeggen dat ze de film maar niet kunnen vergeten. “Ik had nooit gedacht dat een 2-jarig kind mij zo’n zenuwslopende rillingen kon bezorgen”, schrijft iemand. Of ook: “Als je thuis kinderen hebt, dan is dit absoluut géén film voor jou”, en “Het is vier uur ‘s nachts en ik lig hier te janken als een baby.”