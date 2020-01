IN BEELD. Zoon Jelle De Beule schittert op première ‘All Of Us’ BDB

07 januari 2020

21u51 0 Film Diep ontroerd, zo reageerde bekend Vlaanderen na afloop van de première van de tragikomische film ‘All Of Us’. Op de rode loper ging de 10-jarige Ellis, de zoon van Jelle De Beule en Sylvia Van Driessche, met alle aandacht lopen. Hij heeft in de film z’n allereerste rolletje beet.

‘All Of Us’ is de tweede film van regisseur Willem Wallyn. Het tragikomische verhaal volgt het leven van huisvrouw Cathy (Maaike Neuville), die nog maar enkele maanden te leven heeft. Ze komt terecht in een zelfhulpgroep van terminaal zieke patiënten (Joke Devynck, Jan Hammenecker en Bruno Vanden Broecke), geleid door therapeute Els (Barbara Sarafian) die zelf in een volle midlifecrisis zit. Cathy beslist om haar familie niet in te lichten over haar toestand, maar ze heeft een plan. Samen met de andere leden van de praatgroep begint ze haar toekomstplannen en die van haar medepatiënten vorm te geven.

De film werd dinsdagavond voorgesteld in Kinepolis Antwerpen en de aanwezige BV’s klonken na afloop unaniem: “Dit is een ontroerende film die echt binnenkomt. Topwerk dat iedereen gezien moet hebben.” ‘All Of Us’ is vanaf 8 januari te zien in de bioscoopzalen.

Jelle De Beule en zijn echtgenote Sylvia Van Driessche waren apetrots op de eerste acteerprestaties van hun zoon.

Freya Van den Bossche kwam supporteren voor haar ex, regisseur Willem Wallyn.

De hoofdrollen worden vertolkt door Maaike Neuville, Bruno Vanden Broecke, Barbara Sarafian en Joke Devynck.

Regisseur Willem Wallyn mocht een ster voor de film in ontvangst nemen.

‘Familie’-acteur Werner De Smedt maakte er samen met z’n echtgenote Julie een echte ‘date night’ van.

Radiopresentatrice Nasrien Cnops genoot van de film met goeie vriendin Yentl Keuppens.

Voor een grapje op de rode loper moet je bij ‘Studio Tarara’-acteur Boris Van Severen zijn. Hij tekende present met een goede vriend.

Ook Janelle Vanes, de dochter van Axelle Red, is te zien in de film van Willem Wallyn.

Ella Leyers zag er - zoals gewoonlijk - ontzettend ravissant uit.

Katja Retsin genoot van de film zonder echtgenoot Jan Schepens.

Acteur Wim Opbrouck was zodanig onder de indruk van de prent dat hij vergat te lachen voor de camera.