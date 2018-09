IN BEELD. Zo griezelig gaat het er achter de schermen aan toe bij 'Nachtwacht' TDS

06 september 2018

17u13

Bron: Studio 100 2 Film De allereerste bioscoopfilm van Nachtwacht 'De Poort der Zielen' zal vanaf 12 december te zien zijn in de Belgische bioscopen en vanaf 19 december in Nederland. Maar hoe gaat het zo allemaal aan toe op de set? Wij gingen een kijkje nemen!

'De Poort der Zielen' gaat over de bewoners van het pittoreske Schemermeer. Zij maken zich op voor een groot dorpsfeest. Vladimir, Wilko en Keelin, de leden van De Nachtwacht, hebben extra reden tot feesten want hun vriend en mentor Vega mag eindelijk uit zijn boek komen. Maar de vreugde is van korte duur want de drie helden krijgen slecht nieuws te horen. Iemand van hen zal immers de Nachtwacht moeten verlaten. Ondertussen beraamt de opperdemon Nemmeza snode plannen om alleenheerser te worden over alle werelden. Zal de Nachtwacht sterk genoeg zijn om dit duistere wezen tijdig te stoppen?

De belevenissen van Nachtwacht zijn ook dagelijks te zien op Ketnet, ketnet.be en de app. De clips van Nachtwacht zijn daarnaast te zien op Studio 100 TV, de Studio 100 GO app en op YouTube.