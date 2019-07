IN BEELD. Veel knuffelplezier op première ‘UglyDolls’ CD

20 juli 2019

14u08 0 Film Deze voormiddag ging in Kinepolis Antwerpen de animatiefilm ‘UglyDolls’ in première met in de hoofdrol een bende kleurrijke pluchen knuffels. De ene al wat schattigere of lelijkere dan de andere. De aanwezige BV’s op de rode loper zijn alvast fan.

De film speelt zich af in UglyVille, de plek waar gekheid wordt bewonderd, abnormaal de norm is en schoonheid niet enkel van je buitenkant afhangt. Moxy, haar vriendjes en alle Ugly Dolls zijn er dolgelukkig. Wanneer ze met z’n allen op zoek gaan naar de echte wereld, ontdekken ze echter iets anders: PerfectionVille. Dat is voor Moxy de laatste hindernis voor ze haar grootste levensdroom kan waarmaken: de knuffel van een echt kind worden! Dat is echter buiten Lou en de andere smetteloze poppen van PerfectionVille gerekend. Voor hen mogen enkel perfecte poppen de overstap naar de mensenwereld maken. Moxy en haar vrienden doen dus alles wat ze kunnen om hun droom waar te maken.

Ghost Rocker Tinne Oltmans neemt in de Vlaamse versie van ‘UglyDolls’ de stem van het hoofdpersonage Moxy voor haar rekening. Ook Gio Kemper, Elindo Avastia, Céline Verbeeck, Maureen Vanherberghen, Michiel De Meyer, Sien Wynants, David Dermez, Jan Van Looveren, Zwangere Guy en Sven De Ridder zijn te horen in deze prent.

‘UglyDolls’ speelt vanaf woensdag 31 juli in de bioscoop.

Deze BV’s kwamen alvast langs op de première: