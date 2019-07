IN BEELD. Strakke dansmoves op de set van Steven Spielbergs ‘West Side Story’ MVO

15 juli 2019

13u29 0 Film Regisseur Steven Spielberg werkt volop aan zijn nieuwste film: een remake van de musical ‘West Side Story’. De eerste beelden van de set zijn ondertussen opgedoken.

In de film zien we Rachel Zegler als Maria en Ansel Elgort als haar geliefde uit een rivaliserende gang: Tony. Het verhaal werd gebaseerd op ‘Romeo en Julia’ van Shakespeare, maar speelt zich af in New York. Op de setfoto’s zien we vooral Ariana DeBose aan het werk, die de rol van Anita speelt.

‘West Side Story’ zou in december 2020 bij ons in de zalen te zien zijn.