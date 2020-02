IN BEELD. Setfoto’s van ‘The Batman’ gelekt: zo ziet Robert Pattinson eruit als superheld MVO

24 februari 2020

12u12

Bron: New York Post 1 Film De eerste setfoto’s van ‘The Batman’ zijn gelekt. Zo krijgen we nog voor de release van de prent al het volledige kostuum van Robert Pattinson (33) te zien. Wat fans vooral opvalt: hij heeft géén cape.

De beelden werden gemaakt op het Glasgow Necropolis-kerhof in Schotland. Daar werd Pattinson gespot in zijn superheldenpak. Hij blikte er een scène in waarin hij op de motor enkele schurken achterna leek te zitten. Naast Pattinson en enkele andere acteurs waren er ook stuntmannen aanwezig.

Op Twitter circuleert ook een filmpje waarop we Pattinson - ietwat onsuccesvol - op een motor zien rijden. Aan het einde van zijn ritje valt hij echter omver. Hij wordt vergezeld door een vrouwelijke tegenspeler, waarschijnlijk gaat het om de stuntdubbel van Catwoman. Zij wordt in ‘The Batman’ vertolkt door Zoë Kravitz.

‘Minder afgeborsteld’

Veel over het verhaal komen we nog niet te weten, alleen dat Batmans kostuum er iets minder afgeborsteld uitziet dan dat van zijn voorgangers. Volgens regisseur Matt Reeves zal dit geen typische ‘Batman’-verfilming worden zoals we die gewoon zijn. “Hij krijgt een besliste detective-vibe en een ‘noir’ kantje”, klinkt het. Wel zou het gaan om een trilogie, zoals bij de vorige ‘Batman’-films.

Pattinson, een controversiële keuze voor de rol, is alvast enthousiast. “Ik kan nog altijd niet geloven dat ik deze rol te pakken heb gekregen. Het wordt een film met een duidelijk verhaal, maar ook met veel emotie. Ik denk dat mensen ervan zullen genieten!”

Catwoman: Can you come over?



Batman: Naw, fighting the Joker



Catwoman: I stole a diamond



Batman: pic.twitter.com/KSONkRHWBw Dbsage(@ Dbsage_) link