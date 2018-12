IN BEELD. Oude collega’s kijken naar nieuwe collega’s MVO

06 december 2018

22u06 4 Film Donderdagavond ging in Kinepolis Antwerpen de langspeelfilm ‘De Collega’s 2.0' in première. Regisseur Jan Verheyen heeft de legendarische BRT-reeks, die exact veertig jaar geleden op het scherm kwam, in een nieuw en modern jasje gestoken.

En daar hoort ook een gloednieuwe cast bij. Onder meer Ben Segers, Veerle Dobbelaere, Tatyana Beloy en Mathias Vergels vertolken enkele collega’s-ambtenaren die een nieuw diensthoofd krijgen. Maar ook aan de fans van het eerste uur is gedacht. Enkele anciens uit de serie De Collega’s, waaronder René Verreth en Nora Tilley, spelen een gastrol in deze film. Voor de oude garde was het dan ook een emotioneel moment om hun levenswerk na al die jaren weer op het grote doek te zien. ‘We voelen ons heel vereerd met deze nieuwe film, maar tegelijkertijd missen we ook alle oude collega’s die er niet meer zijn’, klinkt het. De Collega’s 2.0 speelt vanaf 12 december in de bioscoop.