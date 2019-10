IN BEELD. Lady en de Vagebond stelen de show op rode loper van Disney MVO

23 oktober 2019

16u18 0 Film Een eerste screening van de nieuwe ‘Lady And The Tramp’-film in New York draaide uit op een waar knuffelfestijn. Niet alleen de hondjes uit de film waren aanwezig, maar ook enkele honden uit een lokaal asiel, die ongetwijfeld sneller geadopteerd zullen worden nu ze wat meer sterrenfactor hebben.

De live action-versie van ‘Lady And The Tramp’, bij ons gekend als ‘Lady En De Vagebond’, zal vanaf 12 november te bekijken op Disney+. Dat is eveneens de dag waarop de gloednieuwe streamingzender van Disney in twee extra landen gelanceerd wordt: in de VS en Canada. Tot nu toe was de zender enkel in Nederland te bekijken, waar er een testfase werd gehanteerd. Wanneer Disney+ in België beschikbaar zal zijn, is nog niet bekend.

Ondertussen kunnen we wel meegenieten van enkele foto’s die in New York werden genomen in aanwezigheid van de volledige cast. En met ‘volledig’ bedoelen we dan ook vollédig: de hondjes die de rollen van Lady en de Vagebond spelen waren ook aanwezig. Ze gingen braaf op de foto met hun stemacteurs: Tessa Thompson en Justin Theroux.

De acteurs en actrices poseerden ook met enkele honden uit het asiel, in de hoop dat ook die dieren zo snel mogelijk een thuis vinden.