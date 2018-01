In beeld: iederéén patser op première van ‘Patser’ CD/TDS

22 januari 2018

22u29

Bron: Eigen berichtgeving 0 Film Eerder vanavond ging ‘Patser’ in première in Kinepolis Antwerpen . Een evenement dat Bekend Vlaanderen niet wilde missen. Michel Van den Brande nam 'zijn' Sofie mee, maar ook Katja Retsin, Kris Peeters en Tom De Cock waren van de partij.

'Patser' gaat over de waanzinnige trip van vier vrienden op 't Kiel die ervan dromen om te leven als echte Patsers, namelijk snel rijk worden en leven zoals in een videoclip of zoals Tony Montana in Scarface. Living the good life met snelle patserbakken, dikke villa's, veel bling bling en... respect.

Radiostem Tom De Cock trok zijn meest 'pasterige' muts aan.

Maarten Vancoillie, presentator bij Qmusic, bracht zijn vriendin Kristien mee.

"Ik val niet graag op, dus er schuilt absoluut geen patser in mij", zegt acteur Jan Schepens met naast zich echtgenote Katja Retsin. "Een pet vind ik al te opvallend."

Jacques Vermeires ravissante dochter Julie was tevens van de partij.

Michel Van den Brande leende vier wagens, waaronder een Ferrari, en zijn limousine uit voor de film. Goed voor een totale waarde van 700.000 euro. 'Maar ze hebben alles heelhuids teruggebracht', aldus The Sky Is The Limit-ster met naast zich vriendin Sofie.

Kris Peeters kwam rechtstreeks van Brussel en had geen tijd om zich om te kleden. "In de politiek zijn er best wel een paar patsers die pronken met woorden en met Twitter", vertelt de minister aan de zijde van zijn vrouw Ann. Hij gaf ook toe dat de drugsproblematiek een probleem is in Antwerpen.

Marthe van K3 kwam opdraven in een stijlvolle little black dress.

Een film vol actie en straffe scènes? Daar zegt Evi Hanssen geen nee tegen.

Geen tranen, enkel een glimlach op het gezicht van Marleen Merckx, bekend als Simonneke uit 'Thuis'.

Een feestje in Antwerpen? Rapster Slongs Dievanongs keek en zag dat het goed was.

Callboy Bart Hollanders nam zijn lief mee.

Ella Leyers poseert voor het eerst samen met haar vriend Faisal. "Deze outfit dragen we ook thuis. We doen graag zotjes."

Ook in een patseroutfit ziet Veronique De Kock er stralend uit.

Actrice Marie Vinck en haar vriend Stef Aerts kwamen samen een kijkje nemen.

"Pedro Elias heeft een string aan en dat vind ik al patser genoeg", lacht Tomas De Soete.

"Ik vind de outfit van Kim heel geil", grapt Niels De Jonck, de zoon van Sonja Kimpen. "Op zondag draag ik deze jogging, maar dan wel zonder de oorbellen."

"Deze outfit is er los over, maar ik word er wel heel happy van", vertelt Evy Gruyaert aan de zijde van Sofie Dumont.

Rode Duivel Dries Mertens was duidelijk in zijn nopjes.

Maar makers Adil El Arbi en Bilall Fallah waren ongetwijfeld dé sterren van de avond.