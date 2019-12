IN BEELD. Heel wat BV’s op de groene loper voor ‘F.C. De Kampioenen 4: Viva Boma’ Redactie

10 december 2019

21u10 0 Film Veertien bomvolle zalen en een volkstoestroom alsof een Hollywoodster zou arriveren: zo’n drukke bedoening was het vanavond in Kinepolis Antwerpen waar de nieuwe film van FC De Kampioenen, ‘Viva Boma’ in première gaat.

Heel wat bekend volk kwam een kijkje nemen. In deze vierde film sterft het legendarische personage van Boma (Marijn Devalck) en krijgt zijn fiston, Ronaldinho (Niels Destadsbader) de zware taak om hem als PDG van de Boma Vleesindustrie NV op te volgen. Vanaf 18 december is ‘Viva Boma’ in de zalen te zien.

‘Thuis’-actrice Leah Thys speelt tante Madeleine in ‘F.C. De Kampioenen’, maar duikt niet op in deze film. “Maar voor de nieuwe tv-afleveringen mogen ze me altijd vragen”, knipoogt de actrice met naast zich goede vriend Christophe.

Gewezen ‘Het Huis Anubis’-acteur Vincent Banić kwam zijn vriendin Bab Buelens aanmoedigen.

Julie Vermeire had zelf een rolletje in de film. Broer Maxime (midden) en vriend Willem (rechts) kwamen mee kijken.

Christoff blijft fan van Vlaamse humor en was er dus maar wat graag bij.

Hilde De Baerdemaeker op stap met manlief Pieter en haar pluskinderen Sam en Milan.

Ook de vaste figuranten Johny en Marc waren present.

Udo, de man van actrice Leen Dendievel, schreef de titelsong ‘Viva Boma’ voor deze vierde Kampioenen-film. Loes Van den Heuvel zong het liedje in.

Saartje Vandendriessche bracht haar dochter Mille mee.

De cast mocht natuurlijk niet ontbreken.

Regisseur Jan Verheyen evenmin.

Bab Buelens genoot van de avond.

Frank Raes kwam kijken met zijn zoon.

Geena Lisa poseert voor het eerst met haar nieuwe partner Pieter.