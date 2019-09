IN BEELD. Geen boze BV’s te bespeuren op première ‘Angry Birds 2’ CD

29 september 2019

13u15 0 Film Deze voormiddag ging in Kinepolis Antwerpen de première door van ‘Angry Birds 2', een animatiefilm gebaseerd op het gelijknamige spelletje. In de Vlaamse versie zijn onder anderen Sven De Ridder, Alex Agnew en Sieg De Doncker te horen. In de film zijn ze boos, in het echt gelukkig niet.

In ‘Angry Birds 2' zetten de vogels en de groene varkens zetten hun ruzie verder. Wanneer een nieuwe dreiging zowel Bird als Pig Island in gevaar brengt, rekruteren Red, Chuck, Bomb en Mighty Eagle Silver, de zus van Chuck. Ze werken samen met het varken Leonard, zijn assistent Courtney en het techvarken Garry. Om hun huizen te redden vormen ze een onwaarschijnlijk superteam en streven ze naar een, niet altijd stabiele, wapenstilstand. ‘Angry Birds 2' speelt vanaf 2 oktober in de bioscoop.

Deze BV’s waren er maar wat graag bij:

Alex Agnew kwam kijken met zijn dochter Amy. De komiek is te horen als varken in Angry Birds 2.

Liefde is .... samen naar de bioscoop gaan. Lauren De Ruyck, vooral bekend van haar deelname aan ‘K3 Zoekt K3', nam haar vriend Louis mee.

Joke De Bruyn, momenteel te zien in de VTM-reeks ‘Gina & Chantal’, verleent haar stem aan varkentje Courtney in deze animatiefilm. En dat vinden haar lief Kwinten en metekindje Lori best grappig.

‘Thuis’-actrice Katrien De Becker nam naast partner Johan ook haar kinderen Georges en Emely mee.

Muzikant Stijn Cole mag het hoofdpersonage Red een stem geven in ‘Angry Birds 2'. Hij zakte af naar Antwerpen met z’n nichtje Kaatje , en met Arvo, de zoon van een vriend.

Sven De Ridder, Chuck in de film, maakt een selfie met de Mieke Laureys, de Vlaamse stemmenregisseur van ‘Angry Birds 2'.

Op tv zien we Dempsey Hendrickx aan het werk als stoere agent Vince in ‘De Buurtpolitie’, maar in de bioscoop is de acteur te horen als vogel.