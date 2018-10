IN BEELD. Felix Van Groeningen glundert tijdens première van 'Beautiful Boy' TK

08u23 0 Film Gisterenavond vond in het Samuel Goldwyn Theater in LA de première van 'Beautiful Boy' plaats, de nieuwe film van Felix Van Groeningen. De prent werd al op een aantal filmfestivals getoond - hij zal ook op 19 oktober op het filmfestival van Gent te zien zijn - en werd telkens op gejuich onthaald.

Het aangrijpende ‘Beautiful Boy’ vertelt het verhaal van David, een vader die machteloos toeziet hoe zijn zoon Nic kampt met een drugverslaving en zijn gevecht tijdens de ontwenningsperiode. De hoofdrollen worden vertolkt door topacteur Steve Carell, bekend van ‘The Office’ en ‘The 40 Year Old Virgin’, en rijzende ster Timothée Chalamet, die meespeelde in ‘Call Me By Your Name’.

Heel wat filmcritici verwachten nu al een Oscarnominatie voor 'Beste Film', maar of dat zo is, weten we pas in januari, maar dat kon de goede sfeer vannacht niet bederven. Carell en Chalamet waren beiden aanwezig op de première en poseerden gewillig voor de aanwezige pers, en Van Groeningen zag er erg relaxed uit.