IN BEELD. BV’s vliegen voor een laatste keer naar het ‘Star Wars’-universum CD

17 december 2019

21u24 0 Film Vanavond ging in de gloednieuwe IMAX-zaal in Kinepolis Antwerpen ‘Star Wars: The Rise of Skywalker’ in première, de langverwachte negende en voorlopig ook laatste film in de wereldberoemde filmsaga. Heel wat bekende ‘Star Wars’-fans wilden dit epische avontuur niet missen.

In ‘Star Wars: The Rise of Skywalker’ ontdekt Rey haar Jedi-kracht in een wereld waarin de Jedi nagenoeg zijn uitgestorven. Mét een spectaculaire ontknoping. De film breit een einde aan de saga die in 1977 begon, al zijn er plannen voor twee nieuwe trilogieën. In het laatste deel van de meest recente trilogie, een zogenaamde prequel, zien we onder anderen Daisy Ridley (Rey), Adam Driver (Kylo Ren), John Boyega (Finn) en natuurlijk ook Mark Hamill (Luke Skywalker) aan het werk. Net als de overleden actrice Carrie Fisher die de rol van Leila vertolkt. Via een speciaal computersysteem hebben ze het gezicht en de stem van Carrie op een andere actrice geplakt.

Ook in Disneyland Paris komt deze nieuwste Star Wars-productie tot leven. Enkele scènes uit de film zijn toegevoegd aan de populaire attractie ‘Star Tours: The Adventure Continue’ waarbij je een 3D-reis maakt naar de planeten uit de saga. En vanaf 11 januari gaat ‘Star Wars: Legends of the Force’ van start in het Franse park. Zo zijn er ontmoetingen met Chewbacca en nieuwkomer Kylo Ren. Ook lopen er Stormtroopers door het Walt Disney Studios Park en is er een indrukwekkende licht- en geluidsshow met personages met speciale effecten en personages uit Star Wars.

‘Star Wars: The Rise Of Skywalker’ is vanaf 18 december in de bioscoop te zien. Deze BV’s konden de prent nu al bezichtigen.

Kelly Pfaff en haar kinderen Shania en Kenji houden thuis soms ‘Star Wars’-marathon. “Zo’n coole filmreeks”, klinkt het in koor.

“Star Wars is een film die we met het hele gezin kijken”, zeggen Kristel Verbeke en Gene Thomas. “En er zitten ook hartverwarmende boodschappen in.”

Voor ‘De Buurtpolitie’-acteur Dempsey Hendrickx was het zijn eerste ‘Star Wars’-film. “Maar Chewbacca is nu al mijn favoriet”, lacht hij met naast zich vriendin Joke en haar zoon Willem.

“Vanaf januari staat Disneyland Paris helemaal in het teken van ‘Star Wars’ en dat is voor mij de hemel op aarde”, knipoogt ‘Café De Mol’-presentator Gilles Van Bouwel.

Sven De Ridder en zijn zoon Dustin voelen zich in hun nopjes aan de zijde van Darth Vader. “Ik geef mijn ‘Star Wars’-microbe door aan de kinderen.”

Tine Embrechts kwam kijken met haar oudste zonen Oscar en Emilio. “Die beelden in het universum zijn magnifiek mooi”, zegt de actrice.

Louis Talpe zakte af naar de première met goede vriend Dimitri.

“Thuis heb ik zelfs een hele collectie ‘Star Wars’-verzamelobjecten, voor mij is dat pure nostalgie”, zegt acteur Christophe Stienlet die zijn jongste zoon Juneau meenam.

“Op het werk praat ik heel de tijd over Star Wars en gelukkig ergert mijn collega Jolien Roets zich daar niet aan”, vertelt Qmusic-dj Sam De Bruyn.

“Ik ben toch een beetje droevig dat dit de laatste is”, zegt stand-upcomedian William Boeva. “Ik heb het gevoel dat ik nu volwassen moet worden.”

Vincent Banic nam zijn vader Mate mee, Bab Buelens kwam met haar broer Jeff. “We zijn alle vier grote Star Wars-fans.”

“Vroeger had ik thuis veel ‘Star Wars’-speelgoed”, zegt Juan Gerlo die kwam kijken met zijn vriendin en actrice Tinne Oltmans.