IN BEELD. BV's smelten helemaal voor schattige olifantje Dumbo

26 maart 2019

20u25 0 Film Vanavond vond in Brussel de filmpremière plaats van Dumbo, de live action-bewerking van de bekende Disneyklassieker over een vliegende olifant. Met een zakdoek in de aanslag kwamen de BV’s het Vaudeville Theater binnen, want het verhaal blijft natuurlijk even ontroerend en hartverwarmend als vroeger.

Maar liefst 78 jaar na de release van Dumbo vliegt de schattigste olifant aller tijden opnieuw in de bioscoop. Maar deze keer wel in een live action-versie met levensechte beelden van de personages en dieren. Maar in tegenstelling tot de tekenfilm komen er geen pratende dieren meer aan bod en ligt de focus vooral op de mensen in en rond het circus.

Dumbo vertelt het verhaal van circus-eigenaar Max Medici die voormalige ster Holt Farrier vraagt om samen met zijn kinderen te zorgen voor een pasgeboren olifant. Alleen het is niet zomaar een olifant, maar eentje wiens veel te grote oren hem een lachertje maken in een al worstelend circus. Maar wanneer ze ontdekken dat Dumbo kan vliegen, maakt het circus een ongelooflijke comeback. Maar dat heeft niet voor iedereen goede gevolgen.

De hoofdrollen in deze film zijn weggelegd voor onder anderen Colin Farrell, Danny DeVito, Michael Keaton en Eva Green. De regie was in handen van Tim Burton. Dumbo speelt vanaf morgen, 27 maart, in de bioscoop.

Deze BV’s konden de film nu al bekijken:

Eurovisiesongfestival-deelneemster Sennek, die volop aan nieuwe muziek zegt te schrijven, bracht haar zus Julie mee. “Ik ben zo’n emotioneel iemand, dus ik ga zeker wenen bij ‘Dumbo’.”

“Ik ben grote fan van regisseur Tim Burton, dus ben heel erg benieuwd wat hij met deze film heeft gedaan”, zegt ‘Ghost Rockers’-acteur Elindo Avastia aan de zijde van zijn mama Claudine.

“Dumbo is de enige Disneyfilm waar ik mij niets meer van herinner, dus ik ga me laten verrassen”, zegt Ketnet-wrapper Sander Gillis die kwam kijken met Dempsey van ‘De Helden’.

“Als ons dochtertje wat groter is, gaan we samen naar alle Disneyfilms kijken”, vertelt een zwangere Astrid Coppens die manlief Bram meenam.

“Speciaal voor deze première heb ik een extra doos zakdoeken meegenomen, want ik ga sowieso wenen”, zegt Tonya Schamp.

“Misschien moet ik wel eens een tatoeage van Dumbo op mijn lichaam laten zetten”, grapt Sean Dhondt.

“Amai, Dumbo heeft heel grote oren, maar hij moet dan ook kunnen vliegen”, aldus ‘De Kotmadam’-actrice Helle Vanderheyden. Zij poseert aan de zijde van haar lief Nordin.

“Als kind ging ik vaak naar het circus met mijn grootouders en dat was altijd een magische ervaring”, zegt Ketnet-wrapster Charlotte Leysen die op stap was met vrienden.

Nora Gharib nam haar zus Abir mee naar ‘Dumbo’.

“Zo’n schattig olifantje”, aldus Ianthe Tavernier die binnenkort in de huid kruipt van Jasmine in de musical ‘Aladdin’.

Ook komiek Xander De Rycke was van de partij. “Ik heb de film vroeger dikwijls gezien op videocassette”, zegt hij.