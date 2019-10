IN BEELD. BV’s gaan kopje onder op de première van ‘Torpedo’ CD

15 oktober 2019

21u13 0 Film Vanavond doken heel wat de BV’s de bioscoopzaal in voor de première van ‘Torpedo’. Deze film, met in de hoofdrol Koen De Bouw, Sven De Ridder en Joren Seldeslachts, vertelt het verhaal een bende Vlaamse rebellen die tijdens de Tweede Wereldoorlog met een duikboot van Congo naar de VS moeten varen om uranium te transporteren. Vanaf 23 oktober speelt ‘Torpedo’ in de zalen.

“Torpedo ziet er heel Amerikaans uit met al die actie- en stuntscènes”, vertelt Gunther Levi met naast zich echtgenote Charlotte.

“Een duikboot zegt me niets, ik zou het veel te benauwd hebben”, aldus ‘Familie’-actrice Marianne Devriese die kwam kijken met Steve Geerts en Sven De Ridder.

“De film is fantastisch mooi”, klinkt het kort en bondig bij Tatyana Beloy die op stap was met collega-actrices Rilke Eyckermans en Tania Kloek.

Carl Huybrechts is apetrots op zijn zoon Sven, want hij is de regisseur van Torpedo.

Als grote filmliefhebber wilde Antwerps burgemeester Bart De Wever deze première niet missen. “Even niet aan politiek moeten denken: zalig.”

An Swartenbroekx verscheen op de rode loper met één kruk. De actrice ondervindt nog steeds last nadat ze haar ligamenten had verrekt bij ‘Gert Late Night’, door een ontsteking moet ze opnieuw van nul beginnen aan haar revalidatie.. “Elke dag gaat het een stapje beter. En mijn man Guido zorgt goed voor mij.”

“Normaal ging ik de rol van Sven De Ridder spelen, maar door tv-opnames kon dat niet”, zegt Jan Van Looveren. “En daar heb ik toch wel wat spijt van.”

“Hopelijk breekt mijn water niet tijdens de film”, grapt Clara Cleymans, die over een kleine maand bevalt.

Jan Verheyen was ook van de partij.

In december gaat de vierde ‘F.C. De Kampioenen’-film in première, maar nu kon Marijn Devalck nog rustig met zijn vrouw Ilse in de zaal zitten.

Herman Verbruggen en partner Petra waren ook van de partij.

Dankzij de spektakel-musical ‘40-45' kent het acteurskoppel Michiel De Meyer en Line Ellegiers alles over de Tweede Wereldoorlog.

Joren Seldeslachts nam zijn vriendin Isy mee.

Xander en Jolan, de zonen van Koen De Bouw, kwamen hun vader steunen.