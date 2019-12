IN BEELD. BV-kindjes zonder schrik op première tweede ‘Nachwacht’-film CD

07 december 2019

16u37 0 Film Deze namiddag ging ‘Het Duistere Hart’, de tweede film van de populaire Studio 100-reeks ‘Nachtwacht, in première. Op de rode loper verschenen heel wat BV’s met hun kinderen. Sommigen kwamen zelfs verkleed als hun favoriet personage.

Laat er geen twijfel over bestaan: ‘Nachtwacht’ heeft heel wat (jonge) fans. En dus is er amper een jaar na de vorige filmrelease al een tweede film uit met weerwolf Wilko (Giovanni Kemper), vampier Vlad (Louis Thyssen) en elf Keelin (Céline Verbeeck) in de hoofdrol. In ‘Het Duistere Hart’ is het drietal uitgenodigd voor de Kristalceremonie in het Elfenrijk. Tijdens die plechtigheid zal het Elfenkristal normaal gezien een van de Raadgevers van Koningin Melisande aanwijzen om haar op te volgen. Maar tot ieders verwondering wordt Keelin aangeduid als nieuwe koningin. De Nachtwacht is nog niet van haar verbazing bekomen wanneer Keelin wordt ontvoerd door Wilko. Vlad en Vega geloven in de onschuld van Wilko en besluiten uit te zoeken wat er aan de hand is…

In deze tweede bioscoopfilm zien we ook Lauren Versnick aan het werk. De dochter van Lynn Wesembeek en vriendin van Jens Dendoncker kruipt in de huid van elf Aurel, inclusief lange oren en gekleurde lenzen. Ook Steven Van Herreweghe en Maaike Cafmeyer mogen zich een paar elfenoren laten opzetten. Zij spelen respectievelijk elfen Haldur en koningin Melisande.

‘Nachtwacht: Het Duistere Hart’ speelt vanaf 11 december in de bioscoop.