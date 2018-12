IN BEELD. BV-kindjes griezelen op filmpremière ‘Nachtwacht’ CD

08 december 2018

15u43 0 Film Deze namiddag was het over de koppen lopen in Kinepolis Antwerpen. Daar vond de filmpremière plaats van de populaire Studio 100-reeks Nachtwacht met in de hoofdrol Giovanni Kemper, Louis Thyssen en Céline Verbeeck. Op de rode loper verscheen heel wat bekend volk.

In ‘Nachtwacht: De Poort der Zielen’ maken de bewoners van het pittoreske Schemermeer zich op voor een groot dorpsfeest. Vladimir (Louis Thyssen), Wilko (Giovanni Kemper) en Keelin (Celine Verbeeck) hebben extra reden tot feesten ,want hun vriend en mentor Vega (Sven De Ridder) mag eindelijk uit zijn boek komen. Maar de vreugde is van korte duur. De drie helden krijgen slecht nieuws te horen. Iemand van hen zal immers de Nachtwacht moeten verlaten. Ondertussen beraamt de opperdemon Nemmeza (Hilde De Baerdemaeker) snode plannen om alleenheerser te worden over alle werelden.

Deze BV’s kwamen graag kijken naar de film.

Jan Van Looveren nam zijn dochters Liloe en Pippa mee. “Mij mogen ze ook altijd bellen om eens een slecht personage te spelen.”

‘Familie’-acteur Jan Van den Bosch met zoon Lou. “Mijn zoon heeft toch een beetje schrik van Nachtwacht.”

Gunther Levi met zoon Otis. Die was voor de gelegenheid verkleed als vampier. “Ik vind vooral dat hij er heel schattig uitziet.”

Sven De Ridder met dochter Robin Rosy.

Wanneer K3-zangeres Marthe niet moet optreden, gaat ze met veel plezier naar de bioscoop met haar vijf jaar jongere zus Amélie. “We komen heel goed overeen”, klinkt het.

Ini Massez was van de partij met partner Geert, zoon Felix en vriendje Jules.

Lesley-Ann Poppe verscheen op de rode loper met echtgenoot Kevin en zonen Gabriel en Benjamin. “Vampieren en weerwolven spreken tot de verbeelding”, weet de blondine.