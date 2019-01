IN BEELD. Alle extreme transformaties die Christian Bale onderging voor een rol: “Ik kan dit mijn lichaam niet blijven aandoen” MVO

23 januari 2019

16u11 0 Film Christian Bale (44) wordt alom geprezen voor zijn rol als voormalig vicepresident Dick Cheney in de film ‘Vice’. Hij kreeg er ondertussen al een Golden Globe voor en ook de Oscarnominatie heeft hij op zak. Wat opvallend is aan zijn prestatie, is uiteraard de grote transformatie die hij onderging om op Cheney te lijken. Maar dat is hij naar eigen zeggen beu. “Het is te schadelijk voor mijn lichaam.”

Voor ‘Vice’ moest Bale 44 kilo aankomen, en het is niet de eerste keer dat hij zijn gewicht zo drastisch moest veranderen. Door de jaren heen heeft de acteur, die 1m83 lang is, al tussen de 55 en de 90 kilo gewogen. Geen van beide uitersten zijn gezond. In een interview met The Sunday Times geeft hij mee dat hij zulke extremen dan ook niet meer zal opzoeken. “Genoeg is genoeg”, klinkt het. “Ik kan dit écht niet langer blijven doen. Ik sta oog in oog met mijn eigen sterfelijkheid."

Vroeger at hij hier en daar gewoon wat meer als hij moest bijkomen, maar voor ‘Vice’ consulteerde hij voor het eerst een dokter. “Als ik dan toch moet verdikken, doe ik het op een zo gezond mogelijke manier.”

Zijn beslissing komt er na jaren aan transformaties, voor verschillende films. Ook al is het nu afgelopen, zijn dagen als ‘kameleon’-acteur zullen nog lang in het geheugen blijven plakken.

Velvet Goldmine (1998)

In ‘Velvet Goldmine’ speelde Bale een filmjournalist die zijn eigen identiteit ontdekt als homoseksuele man in de Bowie-geïnspireerde glamrock-scene van de Britse jaren ‘70. De transformatie werd vooral gedragen door zijn kapsel en felle kleding, maar de rol vroeg ook om een mager gestalte. “Ik at vooral soep en stond ‘s morgens om 6 uur op om te gaan lopen. Toen mijn moeder een dagje kwam logeren, merkte ze op: ‘Christian, wat ben je aan het doen? Je leeft veel te gezond, dat deden ze in de jaren ‘70 ook niet. Net het tegenovergestelde. Ze aten bijna niets en dronken erg veel alcohol. Misschien moet je dat maar eens proberen’. En tja, dat werkte.”

American Psycho (2000)

In deze horrorfilm speelde Bale seriemoordenaar Patrick Bateman. Dat personage zag er bijzonder afgetraind uit, en dus moest ook Bale als een bezetene de fitness in. “Trainen nam mijn hele leven over”, zei hij daarover in een interview. “Ik kon over niets anders meer praten dan over mijn lichaamsbouw, diëten, en de fitness. Het deed me andere mensen beoordelen op grond van hun lichaam en gewicht...” Hij woog op dat moment ongeveer 81 kilogram. “Ik at tijdens die periode nooit suiker, en alleen dingen die weinig calorieën bevatten."

Daarnaast liet hij ook kapjes over zijn tanden zetten om ze egaler en aantrekkelijker te maken. “Dat was belangrijk voor dit personage. Patrick dealde volledig in het oppervlakkige. Het was zijn grootste sterkte, zijn handelsmerk. Alles moest perfect zijn, dus ook zijn tanden.”

The Machinist (2004)

Even doorspoelen naar vier jaar later. Voor zijn rol als Trevor Reznik in ‘The Machinist’ woog Bale nog amper iets. Reznik was een fabrieksarbeider die zijn verstand verliest wanneer hij ontslagen wordt na een ongeluk op de werkvloer.

Voor een man van bijna twee meter lang is een gewicht van 55 kilogram allesbehalve ideaal. Christian moest er een derde (!) van zijn normale lichaamsgewicht voor verliezen. Dat deed hij door niet meer te eten dan een appel en een blikje tonijn per dag, aangevuld met wat zwarte koffie.

“Ik dacht niet dat er een andere manier was om er magerder uit te zien. Dus begon ik maar af te vallen tot ik de indruk had dat ik de look had bereikt die nodig was voor de film." Uiteindelijk woog hij 9 kilogram minder dan het minimumgewicht dat voor zijn lengte aangeraden wordt door voedingsdeskundigen.

Batman Begins (2005)

Een jaar later kwam hij voor het eerst in beeld als de bekende DC-superheld Batman. Alweer een rol waarvoor hij de nodige spieren moest kweken. Hij schoot van 55 kilo ineens terug naar 86 kilogram, en dat ging niet zomaar. “Mijn metabolisme moest zich terug herstellen, want onder andere mijn hart was gewend geraakt aan een heel andere manier van leven.” Bale keerde terug naar zijn normale gewicht door het eten van voeding met veel calorieën, en stapelde daar nog eens 16 kilogram aan spiermassa bovenop.

“Ik negeerde goed advies, ik geef het toe. Men zei me dat ik het rustig aan moest doen, omdat mijn maag gekrompen was. Het was eigenlijk beter geweest als ik een tijdje gewoon méér soep was gaan eten. Maar nee, ik begon meteen aan de pizza en het ijs. Ik at vijf maaltijden per dag. Ja, daar voelde ik me erg ziek door. Ik ben een paar keer naar de dokter moeten gaan, maar al bij al vond ik dat niet erg.”

Rescue Dawn (2006)

En uiteraard is het nog niet afgelopen. In ‘Rescue Dawn’ gaat Bale’s gewicht weer als een sneltrein naar beneden voor zijn vertolking van Dieter Dengler. Een soldaat die nog maar 61 kilo woog toen hij uiteindelijk werd gered uit de oorlog in Vietnam. Hij moest 29 kilo afvallen om van zijn Batman-gewicht naar het ideale gewicht voor deze prent te gaan.

De laatste scènes van de film, waarin Dengler het magerst was, werden eerst gefilmd. Op die manier kon Bale meteen daarna weer beginnen aankomen voor zijn volgende rol. Dat deed hij onder andere door echte maden te eten tijdens de opnames van het overlevingsavontuur... “Ze zijn hoog in proteïne, dus alles helpt”, zei hij daar toen over.

The Dark Knight (2008)

En nog eens aankomen voor Batman in ‘The Dark Knight’, de film waar zijn collega Heath Ledger postuum de Oscar voor ‘Beste Acteur’ voor won. Bale klokte opnieuw af op 86 kilo, waarvan zo’n 16 kilogram uit spiermassa bestond. Deze keer had hij echter iets meer tijd om op dat gewicht te komen, al kwamen er nog steeds veel sessies gewichtheffen aan te pas.

The Fighter (2010)

Voor de rol van Dicky Eklund won Bale de Oscar voor ‘Beste Acteur In Een Bijrol’. Dicky was een eens veelbelovende bokser die verslaafd raakte aan drugs. Je hoort het al komen: Bale’s gewicht moest weer omlaag. Naar 66 kilo om precies te zijn. “Ik voelde me toen best gezond”, aldus Bale. “Ik ging vaak lopen en kon niet té veel afvallen, want dan zou ik niet meer geloofwaardig zijn als bokser.”

The Dark Knight Rises (2012)

Terug naar Batman. Bale heeft immers de hele trilogie van Christopher Nolan op zijn naam staan. Deze keer ging hij naar 90 kilo, waarvan er weer zo’n 20 uit spiermassa bestonden.

American Hustle (2013)

Het haarstukje was dan wel fake, het buikje was helemaal van Christian zelf. Voor zijn rol als David O. Russel in ‘American Hustle’ woog hij 84 kilo. “Ik at veel donuts, cheeseburgers, en eigenlijk alles dat ik te pakken kon krijgen”, haalde hij de schouders op over zijn methode.

“Ik begin ouder te worden”, merkte hij wel op. “Toen ik eraan begon, zei ik: dat gewicht ben ik binnen de twee maanden na de opnames weer kwijt. Maar nee, het gaat niet meer zo gemakkelijk als vroeger. Zes maanden later was het er nog aan te zien.”

Vice (2018)

Zijn laatste opvallende transformatie was die tot ex-vicepresident Dick Cheney in ‘Vice’. “Deze keer geen cheeseburgers”, besloot Christian. “Een voedingsdeskundige heeft me geholpen. Zo veel aankomen op korte tijd is nooit gezond, maar ik heb het op de gezondst mogelijke manier gedaan. Ik ben al boven de 40 en ik dacht: de hele dag slagroomtaartjes zitten eten is waarschijnlijk niet goed voor mijn tikker.” Uiteindelijk kwam hij zo’n 18 kilo aan voor de rol.